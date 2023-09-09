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≡ Неизвестные надругались над собакой в Рудном. Полиция ищет подозреваемого и тело животного
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47516
Неизвестные надругались над собакой в Рудном. Полиция ищет подозреваемого и тело животного
Отправлено: 09.09.23 - 16:21
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О нападении на собаку вчера, 8 сентября, сообщили зоозащитники. Они рассказали, что истерзанное животное обнаружили прохожие. Картина произошедшего вызывает ужас.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
97
Re: Неизвестные надругались над собакой в Рудном. Полиция ищет...
Отправлено: 09.09.23 - 16:21
#1
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Дегенераты творящие такое заслуживают такого же отношения, это психически больные существа
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2256
Неизвестные надругались над собакой в Рудном. Полиция ищет подозреваемого и тело животного
Отправлено: 09.09.23 - 16:27
#2
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Очередная статья подтверждающая насилие человекоа, а ведь это могла быть не собака.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2256
Неизвестные надругались над собакой в Рудном. Полиция ищет подозреваемого и тело животного
Отправлено: 09.09.23 - 16:29
#3
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А потом удивляются. почему собаки кусаются. Да таких тварей живьём загрызть показательно, мало будет.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2256
Re: Неизвестные надругались над собакой в Рудном. Полиция ищет...
Отправлено: 09.09.23 - 16:31
#4
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Собаку поиметь, это ещё то извращение. рекомендую найти.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13116
Re: Неизвестные надругались над собакой в Рудном. Полиция ищет...
Отправлено: 09.09.23 - 16:36
#5
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Цитата:
Эл-починно:
Собаку поиметь, это ещё то извращение. рекомендую найти.

А. Панин скромно курит в сторонке. Оказывается он ещё белый и пушистый по сравнению с этими...
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