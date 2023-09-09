Отправлено: - 15:09

saba:

Но почему то Томми Хильфигер не судится с Томви

saba:

Я вот всё время задумываюсь, за что же Вы так скоропостижно уехали отсюда. Ну не за непереводимые ценники же

Цитата:А зачем Томми с Томви судиться? Брендов и не брендов много. Вопрос в другом был.Цитата:Вот радует, что хоть кто то задумывается. Я просто молод был 24 года всего, родители увезли в 1997-ом. Но сегодня, (земля пухом) Родителям. Я рад что так произошло, видать они это всё уже предвидели. А я на карьерный рост надеялся, предложения остаться были не просто хорошими, скорее заманчивыми. Но нет, не судьба. За русский язык на камеру извиняться не собираюсь. Куату лично, если встречу, в морду дам, пока силы есть. Это что же произошло за 30-ть с небольшим лет, что до такого дошло?