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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 30 из 31«1...28293031»
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30409
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 11:21
#436
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У меня там страничка открыта, не бойся, можете опять с Гогой залезть, поздороваться, правда фото старые, я там уже давненько не был..
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4751
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 11:24
#437
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Цитата:
maxsaf:
можно выставлять на показ, а что не стоит.


Некрасиво с вашей стороны: - низковато. Не по мужски.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18930
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 11:44
#438
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Цитата:
111:
У меня там страничка открыта, не бойся, можете опять с Гогой залезть, поздороваться

Да кому ты сдался
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18930
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 11:52
#439
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Цитата:
111:
Кстати, зачем ты в однокашки тащил все?

Ну и кто из нас всёкает? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18930
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 12:23
#440
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Цитата:
ACROS:
Некрасиво с вашей стороны: - низковато. Не по мужски.

А жену кухаркой звать прилюдно и #кухаркинзат выставлять - это очень по мужски, да?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18930
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 12:40
#441
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Цитата:
saba:
А это так просто поехидничать!

Нет, не просто так, а по фактам.
Ознакомьтесь
тыц
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2765
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 13:58
#442
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Цитата:
maxsaf:
Нет, не просто так, а по фактам.

Хитро как у Вас всё получается, выдали что Томми это сугубо бренд Томми Хильфигер и пошли насмехаться. Но почему то Томми Хильфигер не судится с Томви, но Вам то это по барабану, Вам главное упрекнуть в провинциализме. Вы у нас знаток высокой моды? К которой кстати Хильфигер не относится, вполне себе бренд масс сектора
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2765
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 14:00
#443
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Цитата:
maxsaf:
это очень по мужски, да?

Я вот всё время задумываюсь, за что же Вы так скоропостижно уехали отсюда. Ну не за непереводимые ценники же. Характер он знаете ли и через океаны передаётся и даже через письменную речь.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8405
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 14:52
#444
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Цитата:
saba:
за что же Вы так скоропостижно уехали отсюда

--Жалею , что не срулил тогда тоже.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2256
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 15:09
#445
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Цитата:
saba:
Но почему то Томми Хильфигер не судится с Томви

А зачем Томми с Томви судиться? Брендов и не брендов много. Вопрос в другом был.Цитата:
saba:
Я вот всё время задумываюсь, за что же Вы так скоропостижно уехали отсюда. Ну не за непереводимые ценники же

Вот радует, что хоть кто то задумывается. Я просто молод был 24 года всего, родители увезли в 1997-ом. Но сегодня, (земля пухом) Родителям. Я рад что так произошло, видать они это всё уже предвидели. А я на карьерный рост надеялся, предложения остаться были не просто хорошими, скорее заманчивыми. Но нет, не судьба. За русский язык на камеру извиняться не собираюсь. Куату лично, если встречу, в морду дам, пока силы есть. Это что же произошло за 30-ть с небольшим лет, что до такого дошло?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30409
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 15:23
#446
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Цитата:
maxsaf:
Да кому ты сдался

Хм..
Обиделся что ли опять?
А где же смайлик, что ты ржешь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30409
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 15:24
#447
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Цитата:
maxsaf:
А жену кухаркой звать прилюдно

А он, а он..
Это жалоба?
А я вот думал что ты всегда ржешь..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30409
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 15:25
#448
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Цитата:
Гога:
--Жалею , что не срулил тогда тоже.

Что не так?
Подумаешь на пару лет позже, что то это тебе дало?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30409
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 16:01
#449
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И о погоде

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8405
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 16:11
#450
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Цитата:
111:
Что не так?

---Скриншот выкладывай
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