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Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 11:21
У меня там страничка открыта, не бойся, можете опять с Гогой залезть, поздороваться, правда фото старые, я там уже давненько не был..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4751
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 11:24
Цитата:
Некрасиво с вашей стороны: - низковато. Не по мужски.
maxsaf:
можно выставлять на показ, а что не стоит.
можно выставлять на показ, а что не стоит.
Некрасиво с вашей стороны: - низковато. Не по мужски.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 11:44
Цитата:
Да кому ты сдался
111:
У меня там страничка открыта, не бойся, можете опять с Гогой залезть, поздороваться
У меня там страничка открыта, не бойся, можете опять с Гогой залезть, поздороваться
Да кому ты сдался
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 11:52
Цитата:
Ну и кто из нас всёкает?
111:
Кстати, зачем ты в однокашки тащил все?
Кстати, зачем ты в однокашки тащил все?
Ну и кто из нас всёкает?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 12:23
Цитата:
А жену кухаркой звать прилюдно и #кухаркинзат выставлять - это очень по мужски, да?
ACROS:
Некрасиво с вашей стороны: - низковато. Не по мужски.
Некрасиво с вашей стороны: - низковато. Не по мужски.
А жену кухаркой звать прилюдно и #кухаркинзат выставлять - это очень по мужски, да?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2765
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 13:58
Цитата:
Хитро как у Вас всё получается, выдали что Томми это сугубо бренд Томми Хильфигер и пошли насмехаться. Но почему то Томми Хильфигер не судится с Томви, но Вам то это по барабану, Вам главное упрекнуть в провинциализме. Вы у нас знаток высокой моды? К которой кстати Хильфигер не относится, вполне себе бренд масс сектора
maxsaf:
Нет, не просто так, а по фактам.
Нет, не просто так, а по фактам.
Хитро как у Вас всё получается, выдали что Томми это сугубо бренд Томми Хильфигер и пошли насмехаться. Но почему то Томми Хильфигер не судится с Томви, но Вам то это по барабану, Вам главное упрекнуть в провинциализме. Вы у нас знаток высокой моды? К которой кстати Хильфигер не относится, вполне себе бренд масс сектора
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2765
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 14:00
Цитата:
Я вот всё время задумываюсь, за что же Вы так скоропостижно уехали отсюда. Ну не за непереводимые ценники же. Характер он знаете ли и через океаны передаётся и даже через письменную речь.
maxsaf:
это очень по мужски, да?
это очень по мужски, да?
Я вот всё время задумываюсь, за что же Вы так скоропостижно уехали отсюда. Ну не за непереводимые ценники же. Характер он знаете ли и через океаны передаётся и даже через письменную речь.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 14:52
Цитата:
--Жалею , что не срулил тогда тоже.
saba:
за что же Вы так скоропостижно уехали отсюда
за что же Вы так скоропостижно уехали отсюда
--Жалею , что не срулил тогда тоже.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2256
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 15:09
Цитата:
А зачем Томми с Томви судиться? Брендов и не брендов много. Вопрос в другом был.Цитата:
Вот радует, что хоть кто то задумывается. Я просто молод был 24 года всего, родители увезли в 1997-ом. Но сегодня, (земля пухом) Родителям. Я рад что так произошло, видать они это всё уже предвидели. А я на карьерный рост надеялся, предложения остаться были не просто хорошими, скорее заманчивыми. Но нет, не судьба. За русский язык на камеру извиняться не собираюсь. Куату лично, если встречу, в морду дам, пока силы есть. Это что же произошло за 30-ть с небольшим лет, что до такого дошло?
saba:
Но почему то Томми Хильфигер не судится с Томви
Но почему то Томми Хильфигер не судится с Томви
А зачем Томми с Томви судиться? Брендов и не брендов много. Вопрос в другом был.Цитата:
saba:
Я вот всё время задумываюсь, за что же Вы так скоропостижно уехали отсюда. Ну не за непереводимые ценники же
Я вот всё время задумываюсь, за что же Вы так скоропостижно уехали отсюда. Ну не за непереводимые ценники же
Вот радует, что хоть кто то задумывается. Я просто молод был 24 года всего, родители увезли в 1997-ом. Но сегодня, (земля пухом) Родителям. Я рад что так произошло, видать они это всё уже предвидели. А я на карьерный рост надеялся, предложения остаться были не просто хорошими, скорее заманчивыми. Но нет, не судьба. За русский язык на камеру извиняться не собираюсь. Куату лично, если встречу, в морду дам, пока силы есть. Это что же произошло за 30-ть с небольшим лет, что до такого дошло?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 15:23
Цитата:
Хм..
Обиделся что ли опять?
А где же смайлик, что ты ржешь?
maxsaf:
Да кому ты сдался
Да кому ты сдался
Хм..
Обиделся что ли опять?
А где же смайлик, что ты ржешь?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 15:24
Цитата:
А он, а он..
Это жалоба?
А я вот думал что ты всегда ржешь..
maxsaf:
А жену кухаркой звать прилюдно
А жену кухаркой звать прилюдно
А он, а он..
Это жалоба?
А я вот думал что ты всегда ржешь..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 15:25
Цитата:
Что не так?
Подумаешь на пару лет позже, что то это тебе дало?
Гога:
--Жалею , что не срулил тогда тоже.
--Жалею , что не срулил тогда тоже.
Что не так?
Подумаешь на пару лет позже, что то это тебе дало?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 16:01
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 16:11
Цитата:
---Скриншот выкладывай
111:
Что не так?
Что не так?
---Скриншот выкладывай
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