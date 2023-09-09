Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Не будем себя обманывать

Отправлено: - 14:28

Цитата://то есть это дармоеды.//



Сильно сказано, про своих коллег-дармоедов, пардон, коллег по спорту.



Цитата://пока борьба с коррупцией не будет пресекаться смертной казнью. Др//



Сама борьба с коррупцией - это и есть сама коррупция - кого посадить, за что посадить, за сколько его посадить, сколько с него взять, за сколько выпустить, и т.д. - ни один коррупционер не отсидел свой срок до конца - все вышли или по УДО или по вновь открывшимся обстоятельствам.

Пример: генерал Кудебаев - как он смог ОТКРЫТО выехать из страны ( только наивный может поверить что он бежал по горам, мимо погранзастав) - я думаю он свободно, на джипе с комфортом выехал через КПП;

И пиршество в тюрьме: - только ОЧЕНЬ наивный может поверить что роскошную еду на целый взвод полицейских ему принесли родственники и в супер-режимном объекте можно как 111, свободно пировать на глазах у форумчан, пардон, надзирателей.

Это что?? - это коррупция, плевок на закон, "своих не бросаем" и так далее.

По ходу: - Казахстан - неуправляемая страна, или Казахстан - для своих.

За курицу - сполна отсидишь пять лет; за вагон - дадут условно, с УДО.