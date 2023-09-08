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≡ "Другие нас не слышат!" - Родители воспитанников ДЮСШ № 3 просят акима Костанайской области посетить Дворец спорта
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47515
"Другие нас не слышат!" - Родители воспитанников ДЮСШ № 3 просят акима Костанайской области посетить Дворец спорта
Отправлено: 08.09.23 - 17:13
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В начале 2022 года они просили власти сохранить старый Дворец спорта по ул. Тауелсиздик, который хотели переделать под центр единоборств. Дворец отстояли. Но проблемы заливки льда и слабой материально-технической базы решить не смогли.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13115
Re: "Другие нас не слышат!" - Родители воспитанников...
Отправлено: 08.09.23 - 17:13
#1
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Этот недодворец ваще нужно снести. Какое то уродство, а не дворец спорта.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30402
Re: "Другие нас не слышат!" - Родители воспитанников...
Отправлено: 08.09.23 - 17:50
#2
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Казах на коньках...
Ни этнически, а так..
Что то даже необычное в мире спорта..
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
339
Re: "Другие нас не слышат!" - Родители воспитанников...
Отправлено: 08.09.23 - 17:55
#3
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Цитата:
Vit:
ваще нужно снести

А толку то... Уже построили один - новый, который не подходит спортсменам....
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
478
Re: "Другие нас не слышат!" - Родители воспитанников...
Отправлено: 09.09.23 - 00:15
#4
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Цитата:
111:
Казах на коньках... Ни этнически, а так.. Что то даже необычное в мире спорта..

... а что или кто этически?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8402
Re: "Другие нас не слышат!" - Родители воспитанников...
Отправлено: 09.09.23 - 00:43
#5
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
а что или кто этически?

---На лошадях , и с барашком что - то делают - не знаю как это называется - может олимпийским видом признают :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18930
"Другие нас не слышат!" - Родители воспитанников ДЮСШ № 3 просят акима Костанайской области посетить Дворец спорта
Отправлено: 09.09.23 - 00:45
#6
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Цитата:
Гога:
---На лошадях , и с барашком что - то делают

А не с козлом? Я точно не помню, врать не буду...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18930
"Другие нас не слышат!" - Родители воспитанников ДЮСШ № 3 просят акима Костанайской области посетить Дворец спорта
Отправлено: 09.09.23 - 00:47
#7
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Цитата:
Гога:
может олимпийским видом признают

Завтра проснутся, скажут, что опять иностранцы прикалывались :lol:
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3112
"Другие нас не слышат!" - Родители воспитанников ДЮСШ № 3 просят акима Костанайской области посетить Дворец спорта
Отправлено: 09.09.23 - 13:58
#8
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Мои дети занимаются шортреком в этом ледовом дворце. Он удобен тем, что расположен в центре и на тренировки детям не надо ехать к чёрту на куличики в район Плазы. Но, как и Аквапарк Осьминог, сей дворец построен во времена Шукеева из гуана и палок и изрядно обветшал. После так называемого ремонта там стало ещё хуже. Все лето детям приходиллось провдить сухие тренировки ибо льда летом в этом дворце нет. В новом дворце на отшибе у Плазы лед круглый год и более комфортные раздевалки для спорсменов. Но ехать туда из других районов города это капец как далеко и долго. Но и новый дворец сделан так же отвратно. Про дождь с потолка из-за которого на льду образуются наросты все уже слышали. Плюс корт по размерам не подходит для старших групп шорт=трека. Старшие дети летают на таких скоростях, что любой вылет с дистанции может стать смертельным от удара о борт. А места для защитных матов просто нет.

[Исправлено: юля елиссева, 09.09.2023 - 14:01]
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