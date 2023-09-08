Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Другие нас не слышат!" - Родители воспитанников ДЮСШ № 3 просят акима Костанайской области посетить Дворец спорта
"Другие нас не слышат!" - Родители воспитанников ДЮСШ № 3 просят акима Костанайской области посетить Дворец спорта
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 23
|Зарегистрированные пользователи: юля елиссева
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать