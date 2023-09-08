Отправлено: - 11:50

saba:

аким района сказать акиму области:" Не лезь в мои дела, меня народ выбрал, а тебя нет"?

saba:

самостоятелен в своих решениях вот главный вопрос.

Цитата:Нет, не может: - вернее, сможет то он сможет ляпнут - это дело нехитрое, популисткое, но завтра - останется один на один со своими делами.Аким области ВСЁ ему перекроет.Цитата:Не самостоятелен: - все районы и область в том числе - ДОТАЦИОННЫЕ; все гос.учреждения и бюджетные организации живут на деньгах выделяемых центром.Налоги которое собирает область - не хватает на самостоятельную жизнь области.Исскуство управленца Архимеда заключалось в выбивании больших, ну очень больших денег ( которые и не снились ни барду, ни святому) с центра для: - строительства, ремонта дорог, для бордюров, для пегасов и много чего с которого можно было поиметь и не просто хорошо, но очень хорошо и для себя и что бы начальство было тобою "довольным".Для этого, как минимум, не надо быть самостоятельным, а состоять в чьей то конюшне.