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Прямые выборы акимов четырех районов и одного города Костанайской области пройдут 5 ноября 2023 года
Прямые выборы акимов четырех районов и одного города Костанайской области пройдут 5 ноября 2023 года
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