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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30402
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 11:21
#436
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У меня там страничка открыта, не бойся, можете опять с Гогой залезть, поздороваться, правда фото старые, я там уже давненько не был..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4748
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 11:24
#437
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Цитата:
maxsaf:
можно выставлять на показ, а что не стоит.


Некрасиво с вашей стороны: - низковато. Не по мужски.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18929
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 11:44
#438
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Цитата:
111:
У меня там страничка открыта, не бойся, можете опять с Гогой залезть, поздороваться

Да кому ты сдался
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18929
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 11:52
#439
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Цитата:
111:
Кстати, зачем ты в однокашки тащил все?

Ну и кто из нас всёкает? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18929
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 12:23
#440
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Цитата:
ACROS:
Некрасиво с вашей стороны: - низковато. Не по мужски.

А жену кухаркой звать прилюдно и #кухаркинзат выставлять - это очень по мужски, да?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18929
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 12:40
#441
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Цитата:
saba:
А это так просто поехидничать!

Нет, не просто так, а по фактам.
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тыц
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