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≡ О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47515
О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
Отправлено: 08.09.23 - 14:59
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Некоторые сотрудники "Казпочты" в казахстанских селах работают за 20 тысяч тенге в месяц. Об этом стало известно в ходе заседания общественного совета АО "Самрук-Казына", на котором обсуждалась работа национального почтового оператора.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2251
Re: О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
Отправлено: 09.09.23 - 00:18
#15
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//По информации руководства "Казпочты", четыре тысячи их сотрудников работают на неполную ставку, размер которой в сельской местности составляет в среднем 0,2. Как заметил председатель общественного совета "Самрук-Казына" Болат Жамишев, это всего лишь 20 тысяч тенге.//
Ну и чего тут такого. Личный выбор каждого. Это же хорошо, что работодатель предлагает работать на полставки. В Германии многие работают на полставки. ограниченной где то в 450-500 евриков. Хотя на эти деньги даже квартиру не оплатить. Просто, что бы не сидеть дома, люди идут работать на полставки.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18929
О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
Отправлено: 09.09.23 - 00:23
#16
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Цитата:
Эл-починно:
В Германии многие работают на полставки

Там это делают, чтобы плюшки всякие не платить, типа страховки
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2251
О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
Отправлено: 09.09.23 - 00:27
#17
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Цитата:
maxsaf:
Там это делают, чтобы плюшки всякие не платить, типа страховки

не верь всяким домыслам. Одни работают, что бы семейный бюджет пополнить, другие - реально, чтобы дома не сидеть, муж (или жена) зарабатывает. А что бы от плюшек уклоняться - слухи. Налогом и так не облагается. Хотя в налоговой декларации всё должно быть отображено.

[Исправлено: Эл-починно, 09.09.2023 - 00:33]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18929
О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
Отправлено: 09.09.23 - 00:33
#18
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Цитата:
Эл-починно:
А что бы от плюшек уклоняться - слухи

Так это работодатель уклоняется, а не работник. Ему выгоднее двоих на пол ставки чем одного на полную.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9518
О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
Отправлено: 09.09.23 - 00:35
#19
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Цитата:
Эл-починно:
В Германии многие работают на полставки.

У меня друг первое время как перехал,то же искал любую подработку,пахал в выходные,что бы к з\п ещё 500 евро заработать,сейчас забил,говорит пошли они в ж\п капиталисты проклятые,свои выходные с женой на лисапедах гоняют за 50-70 км ,счастливый,вот это говорит настоящий отдых.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2251
О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
Отправлено: 09.09.23 - 00:38
#20
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Цитата:
maxsaf:
Так это работодатель уклоняется, а не работник. Ему выгоднее двоих на пол ставки чем одного на полную.

А в этом плане, тоже не всё просто. Тут двое нужны. Конечно работодатель экономит, но и рабочую силу необходимую на производстве, так не устроишь. Это палка о двух концах. Где все довольны. И рабочий, который ничего не умеет и работодатель, который может сэкономит расходы. А так специалиста на пол ставки не возьмёшь.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2251
О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
Отправлено: 09.09.23 - 00:42
#21
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Цитата:
Добринцофф:
,сейчас забил

Правильно сделал, если не получилось хорошо зарабатывать, так хотя бы используй возможность хорошо и счастливо жить.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
478
Re: О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
Отправлено: 09.09.23 - 01:55
#22
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Цитата:
Эл-починно:
не верь всяким домыслам. Одни работают, что бы семейный бюджет пополнить, другие - реально, чтобы дома не сидеть, муж (или жена) зарабатывает


.....да семейный бюджет ты пополняешь а дело к пенсии её будет никс.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
478
Re: О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
Отправлено: 09.09.23 - 01:58
#23
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Цитата:
Эл-починно:
В общем я не знаю, кто там и чего кому наобещал, но точно не Германия. Печеньки раздавали заморские коллеги. С них и спрос.

....ну да Их биш никс цу тун...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
478
Re: О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
Отправлено: 09.09.23 - 02:05
#24
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Цитата:
maxsaf:
Там это делают, чтобы плюшки всякие не платить, типа страховки


....просто в Германии в двоём работать невыгодно если приличные зарплаты,если заполняешь налоговую деклорацию и превышает доход то придётся ещё его отдать государству.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9518
О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
Отправлено: 09.09.23 - 11:45
#25
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Цитата:
Эл-починно:
Правильно сделал, если не получилось хорошо зарабатывать, так хотя бы используй возможность хорошо и счастливо жить.

Он там где то учился года 3 ,сейчас на станке оружие для спортивных игр делает,не скажу что мало зарабатывает уж в любом случае больше простого работяги.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4748
Re: О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
Отправлено: 09.09.23 - 11:57
#26
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Цитата:
Добринцофф:
уж в любом случае больше простого работяги.


Наверное, всё дело в стабильности государства- если что государство не даст умереть и что то предложит.
Можно во многих грехах критиковать Советский Союз, но там была та же черта: - стабильность: - без работы не останешься и с голоду не дадут умереть и на улице тебя не бросят замерзать и детей твоих в случае чего государство воспитает.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18929
О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
Отправлено: 09.09.23 - 12:01
#27
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Цитата:
ACROS:
Советский Союз, но там была та же черта: - стабильность: - без работы не останешься и с голоду не дадут умереть и на улице тебя не бросят замерзать и детей твоих в случае чего государство воспитает.

Щас посыпятся обвинения - сепар, коллаборант, совкод....р. от безусых батыров.
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