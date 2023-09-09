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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Не будем себя обманывать
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47515
Аркадий ДЕНИСОВ: Не будем себя обманывать
Отправлено: 09.09.23 - 11:29
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Народ, если и слушает обращение президента к нему, то, в основном, социальную часть. Международные отношения, создание хабов, заключение как бы выгодных стране союзов и договоров – все это простых людей мало волнует.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3211
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Не будем себя обманывать
Отправлено: 09.09.23 - 11:29
#1
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Это они еще про бесхребетных еще не знают.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30402
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Не будем себя обманывать
Отправлено: 09.09.23 - 11:32
#2
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Цитата:
Наш дом № 5/1 по ул. Хакимжановой


Что то не пойму где дробь 1
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