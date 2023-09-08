Re: Прямые выборы акимов четырех районов и одного города...

Отправлено: - 09:38

выглядит как очередной саботаж инициативы президента. Простая имитация бурной деятельности на местах, президент сказал, а мы выполнили. Что такое 2 месяца для предвыборной кампании? За это время подходящего кандидата партии не успеют подобрать, не то чтобы сформировать программу для каждого из районов. Для тех кто захочет стать самовыдвиженцем, тоже внятную программу не составить. Можно только взять набор популистских лозунгов и попробовать пройти на этом багаже. В этих условиях, кто пройдёт?, правильно только предложенные вышестоящим акимом кандидаты, уже проверенные на госслужбе. Да и народ будет недоверчиво относиться к новым людям, которые ещё пока не могут предложить им что то, от чего изменится то, от чего зависит их будничная , каждодневная жизнь. И как теперь разграничить полномочия между избранным акимом района и назначенным акимом области. Может теперь аким района сказать акиму области:" Не лезь в мои дела, меня народ выбрал, а тебя нет"? Очень много не проработанных вопросов, которые должен решать Закон о местном самоуправлении. Район, город это уже не село,здесь уже большой бюрократический аппарат, которые тоже нуждается в новых нормативах, потому что меняется сама основа власти акима. будет ли как то подотчётен аким населению своего района или будет подчиняться только приказам акиа области. Насколько он будет самостоятелен в своих решениях вот главный вопрос. А пока эти первые выборы, это просто для галочки. Президент сказал , мы отрапортовали, поставим везде своих людей и всё будет по прежнему.