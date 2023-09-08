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Прямые выборы акимов четырех районов и одного города Костанайской области пройдут 5 ноября 2023 года
Прямые выборы акимов четырех районов и одного города Костанайской области пройдут 5 ноября 2023 года
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
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- 47513
Прямые выборы акимов четырех районов и одного города Костанайской области пройдут 5 ноября 2023 года
Отправлено: 08.09.23 - 20:00
Эти регионы определили депутаты облмаслихата. Участие в сессии принял аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ. Он отметил, что выборы сельских акимов показали положительный опыт в развитии местного самоуправления.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4745
Re: Прямые выборы акимов четырех районов и одного города...
Отправлено: 08.09.23 - 20:00
Цитата://Эти районы аграрные//
А, где у нас НЕ АГРАРНЫЕИ районы??
Цитата://и. о. - заместитель акима района Руслан Катпаев, который не так давно занимал аналогичную должность в Костанае.//
Значит этого Катпаева и выберут. Не зря же его с города на переферию послали.
Прямые выборы- это как и положено- выборы во всех сёлах района; не менее два кандидата ( один - основной, второй- подставной, могут и шальные, залётные); в день голосования с 7 утра до 20 вечера; агитация кандидатов; предвыборные штабы; финансирование с гос.бюджета.
Видишь Макс - и у нас демократия- а, ты всё заладил- фу, кизяк, бараны, аульные, неучи.
Когда ты успел добежать до канадской границы ( О"Генри)- время было другое, даже Пентиум не могли перевести тебе; а сейчас любой казахский школьник заткнёт тебя за пояс по части компъютера ( кроме меня - поздно уже учиться).
А, где у нас НЕ АГРАРНЫЕИ районы??
Цитата://и. о. - заместитель акима района Руслан Катпаев, который не так давно занимал аналогичную должность в Костанае.//
Значит этого Катпаева и выберут. Не зря же его с города на переферию послали.
Прямые выборы- это как и положено- выборы во всех сёлах района; не менее два кандидата ( один - основной, второй- подставной, могут и шальные, залётные); в день голосования с 7 утра до 20 вечера; агитация кандидатов; предвыборные штабы; финансирование с гос.бюджета.
Видишь Макс - и у нас демократия- а, ты всё заладил- фу, кизяк, бараны, аульные, неучи.
Когда ты успел добежать до канадской границы ( О"Генри)- время было другое, даже Пентиум не могли перевести тебе; а сейчас любой казахский школьник заткнёт тебя за пояс по части компъютера ( кроме меня - поздно уже учиться).
Прямые выборы акимов четырех районов и одного города Костанайской области пройдут 5 ноября 2023 года
Отправлено: 08.09.23 - 20:21
Ну шоу интересное конечно, сценарий кто писал интересно, люк бессон
[Исправлено: ОГПУ, 08.09.2023 - 22:14]
[Исправлено: ОГПУ, 08.09.2023 - 22:14]
Re: Прямые выборы акимов четырех районов и одного города...
Отправлено: 08.09.23 - 20:22
Попкорн нужно набрать, пойду нарву початков кукурузы, один черт никого в полях нет после дождей
Re: Прямые выборы акимов четырех районов и одного города...
Отправлено: 08.09.23 - 20:24
Мендыкаринский и Узункольский т.е. Боровской и Ленинский там наместники наверно чуть чуть испугались, а вдруг выборы, шансы малы, оба не популярные вроде, так народ трёт по коридорам
Re: Прямые выборы акимов четырех районов и одного города...
Отправлено: 08.09.23 - 20:28
Выбирать нужно уже всех, Докучаевка, Семиозерка протащили, нельзя было подождать?! От них мало что зависит, бюджет целее был бы, посмотрели бы как реально народ голосует за сынов директоров
Re: Прямые выборы акимов четырех районов и одного города...
Отправлено: 08.09.23 - 20:30
То жара, то саранча, то сайга, вот как пример можно урожай своего тоо, кх раздать населению и порвать майку на камеру, мол вот я мужик, живу в деревне, ит.д. и.т.п
Re: Прямые выборы акимов четырех районов и одного города...
Отправлено: 08.09.23 - 20:37
Денисовка чем провинилась? Акима Денисовцам нельзя выбирать? Там и.о. такой специалист? Район имени Орджоникидзе помню раньше назывался, один Элеватор чего стоил, не чета нынешним ведрам
Re: Прямые выборы акимов четырех районов и одного города...
Отправлено: 08.09.23 - 20:44
Комсомолец, Федоровка нужно людям за каждый бюллетень драться, опросы делать,
чтобы ни одна мышь не могла проскочить
чтобы ни одна мышь не могла проскочить
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2763
Re: Прямые выборы акимов четырех районов и одного города...
Отправлено: 08.09.23 - 22:03
Я во флуде предлагал кандидатом от партии форума НГ в г. Рудный Ильяса, чтобы там он и показал как городом управлять нужно. Я серьёзно, хуже чем назначенцы от власти не будет, а какое то новое видение может быть. Хотя опять серьёзную реформу выхолостили. Для начала нужно было изменить хотя бы закон о местном самоуправлении, выработать какие то критерии для оценки , да много чего. А тут бах, раз президент сказал, давайте назначим выборы. да если выберут даже неугодного власти человека, Антикор за полгода схарчит неопытного в чиновничьих играх человека. Профанация всё это
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4745
Re: Прямые выборы акимов четырех районов и одного города...
Отправлено: 09.09.23 - 08:52
Цитата:
Кончили элеватор нынешние молодые бизнесмены, так называемые агроспасатели - убежали с земель денисовских на жирные земли сарыколя, узунколя. Теперь они в парламентах заседают и учат, как с дохода с 1 500 гектаров земли, купить самую крупную зерновую компанию в мире и как грамотно сеять и проводить умную сельхоз.политику.
ОГПУ:
один Элеватор чего стоил
один Элеватор чего стоил
Кончили элеватор нынешние молодые бизнесмены, так называемые агроспасатели - убежали с земель денисовских на жирные земли сарыколя, узунколя. Теперь они в парламентах заседают и учат, как с дохода с 1 500 гектаров земли, купить самую крупную зерновую компанию в мире и как грамотно сеять и проводить умную сельхоз.политику.
Re: Прямые выборы акимов четырех районов и одного города...
Отправлено: 09.09.23 - 09:00
Цитата:
О Господи боже мой...вот где коллаборанты затаились...
ОГПУ:
Комсомолец, Федоровка нужно людям за каждый бюллетень драться, опросы делать, чтобы ни одна мышь не могла проскочить
Комсомолец, Федоровка нужно людям за каждый бюллетень драться, опросы делать, чтобы ни одна мышь не могла проскочить
О Господи боже мой...вот где коллаборанты затаились...
Re: Прямые выборы акимов четырех районов и одного города...
Отправлено: 09.09.23 - 09:03
Цитата:
Гульчетвй открой личико! по моему кривоногий агроном...
ОГПУ:
ОГПУ
ОГПУ
Гульчетвй открой личико! по моему кривоногий агроном...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2763
Re: Прямые выборы акимов четырех районов и одного города...
Отправлено: 09.09.23 - 09:38
выглядит как очередной саботаж инициативы президента. Простая имитация бурной деятельности на местах, президент сказал, а мы выполнили. Что такое 2 месяца для предвыборной кампании? За это время подходящего кандидата партии не успеют подобрать, не то чтобы сформировать программу для каждого из районов. Для тех кто захочет стать самовыдвиженцем, тоже внятную программу не составить. Можно только взять набор популистских лозунгов и попробовать пройти на этом багаже. В этих условиях, кто пройдёт?, правильно только предложенные вышестоящим акимом кандидаты, уже проверенные на госслужбе. Да и народ будет недоверчиво относиться к новым людям, которые ещё пока не могут предложить им что то, от чего изменится то, от чего зависит их будничная , каждодневная жизнь. И как теперь разграничить полномочия между избранным акимом района и назначенным акимом области. Может теперь аким района сказать акиму области:" Не лезь в мои дела, меня народ выбрал, а тебя нет"? Очень много не проработанных вопросов, которые должен решать Закон о местном самоуправлении. Район, город это уже не село,здесь уже большой бюрократический аппарат, которые тоже нуждается в новых нормативах, потому что меняется сама основа власти акима. будет ли как то подотчётен аким населению своего района или будет подчиняться только приказам акиа области. Насколько он будет самостоятелен в своих решениях вот главный вопрос. А пока эти первые выборы, это просто для галочки. Президент сказал , мы отрапортовали, поставим везде своих людей и всё будет по прежнему.
Прямые выборы акимов четырех районов и одного города Костанайской области пройдут 5 ноября 2023 года
Отправлено: 09.09.23 - 10:18
Что вам все колоборанты мерещатся? Вы часом не из акимата? Это названия районов до переименования и нынешние старожилы власти спокойно я бы даже сказал с упоением работали якобы, а потом нутро гнилое вышло наружу, вся область сплошные руины, кто ездил или жил в области Хотя-бы до 1999 года тот помнит какими были посёлки Камышное, Денисовка, Тарановка, Докучаевка, Боровское, Урицкое, Семиозерка и прочие, тут дело не колоборантах а идиотах на уровне принятия решений
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