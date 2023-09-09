Отправлено: - 10:11

maxsaf:

Ваш коллега по форуму сделал свою жизнь, в том числе личную - чуть ли не народным

Цитата:Блин, сушняк, взял и заглянул, никого не обматерил и то нормально, не помню ничего.А насчет народного досточния или стояния, ты же а однокашках как вроде личную жизнь выставляешь и что?Представь что тут то же самое..