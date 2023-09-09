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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 28 из 28«1...262728
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Куратор темы: 111
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18917
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 09:51
#406
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Цитата:
ACROS:
Есть же границы личных территории, куда всем табу.

Ваш коллега по форуму сделал свою жизнь, в том числе личную - чуть ли не народным достоянием, выставляя на показ то, что ни вы, ни другой нормальный человек не стал бы делать. Он сам стёр эти границы, а вы, вместо того, чтобы защищать его, лучше бы ему объяснили, что тут можно выставлять на показ, а что не стоит.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18917
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 09:54
#407
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Цитата:
saba:
О, у заграничной диаспоры на форуме оформился неформальный лидер

А вы своего формального лидера готовы до последнего защищать? 8-) заметьте, это не я тут выставлял БДСМ атрибутику и заявлял о желании побаловаться ею. ;-) :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18917
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 09:58
#408
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Цитата:
saba:
Совершенно отдельный , самостоятельный бренд. знатоки,блин

Само собой, как и Абибас - официально зарегистрированная торговая марка.
Пысы: неужели не видно, что Товми явно косит под известный бренд, а инфлюенсер явно косит под брендолюба местного разлива, выставляя напоказ тут чуть ли не каждую новую тряпку :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18917
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 10:00
#409
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Цитата:
saba:
Для человека не сведущего в английском языке название TOMMY и TOWMY выглядит почти одинаково,

На таких ... и рассчитано ;-) :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30384
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 10:11
#410
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Цитата:
maxsaf:
Ваш коллега по форуму сделал свою жизнь, в том числе личную - чуть ли не народным

Блин, сушняк, взял и заглянул, никого не обматерил и то нормально, не помню ничего.
А насчет народного досточния или стояния, ты же а однокашках как вроде личную жизнь выставляешь и что?
Представь что тут то же самое..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30384
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 10:13
#411
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А уснул я..
Сделать уже ни то, ни это не смог..
С утречка только..
Блин..
Волшебная ночь улетела..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30384
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 10:14
#412
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Цитата:
maxsaf:
На таких ... и рассчитано

Ну..
Нормальная куртка считаю, мы все облазили, везде куртки боле менее в районе 45ти и одинаковые на один вид, эта же отличается, да, дороже, но как то так
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30384
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 10:17
#413
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Да уж, догон начался после ухода гостей по своему правилу, пей, как в последний раз..
Вот это и плохо..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18917
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 10:21
#414
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Цитата:
111:
Блин, сушняк

Цитата:
111:
не помню ничего.

Ты сам себя позоришь.

Сам выставил свою жизнь напоказ, вышел за рамки, до неприличия, а тебя ещё и защищают. Ну и как над всем этим не поугарать :lol:
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Страница 28 из 28«1...262728
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