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О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 47513
О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
Отправлено: 08.09.23 - 14:59
Некоторые сотрудники "Казпочты" в казахстанских селах работают за 20 тысяч тенге в месяц. Об этом стало известно в ходе заседания общественного совета АО "Самрук-Казына", на котором обсуждалась работа национального почтового оператора.
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Re: О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
Отправлено: 09.09.23 - 00:18
//По информации руководства "Казпочты", четыре тысячи их сотрудников работают на неполную ставку, размер которой в сельской местности составляет в среднем 0,2. Как заметил председатель общественного совета "Самрук-Казына" Болат Жамишев, это всего лишь 20 тысяч тенге.//
Ну и чего тут такого. Личный выбор каждого. Это же хорошо, что работодатель предлагает работать на полставки. В Германии многие работают на полставки. ограниченной где то в 450-500 евриков. Хотя на эти деньги даже квартиру не оплатить. Просто, что бы не сидеть дома, люди идут работать на полставки.
Ну и чего тут такого. Личный выбор каждого. Это же хорошо, что работодатель предлагает работать на полставки. В Германии многие работают на полставки. ограниченной где то в 450-500 евриков. Хотя на эти деньги даже квартиру не оплатить. Просто, что бы не сидеть дома, люди идут работать на полставки.
О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
Отправлено: 09.09.23 - 00:23
Цитата:
Там это делают, чтобы плюшки всякие не платить, типа страховки
Эл-починно:
В Германии многие работают на полставки
В Германии многие работают на полставки
Там это делают, чтобы плюшки всякие не платить, типа страховки
О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
Отправлено: 09.09.23 - 00:27
Цитата:
не верь всяким домыслам. Одни работают, что бы семейный бюджет пополнить, другие - реально, чтобы дома не сидеть, муж (или жена) зарабатывает. А что бы от плюшек уклоняться - слухи. Налогом и так не облагается. Хотя в налоговой декларации всё должно быть отображено.
[Исправлено: Эл-починно, 09.09.2023 - 00:33]
maxsaf:
Там это делают, чтобы плюшки всякие не платить, типа страховки
Там это делают, чтобы плюшки всякие не платить, типа страховки
не верь всяким домыслам. Одни работают, что бы семейный бюджет пополнить, другие - реально, чтобы дома не сидеть, муж (или жена) зарабатывает. А что бы от плюшек уклоняться - слухи. Налогом и так не облагается. Хотя в налоговой декларации всё должно быть отображено.
[Исправлено: Эл-починно, 09.09.2023 - 00:33]
О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
Отправлено: 09.09.23 - 00:33
Цитата:
Так это работодатель уклоняется, а не работник. Ему выгоднее двоих на пол ставки чем одного на полную.
Эл-починно:
А что бы от плюшек уклоняться - слухи
А что бы от плюшек уклоняться - слухи
Так это работодатель уклоняется, а не работник. Ему выгоднее двоих на пол ставки чем одного на полную.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9517
О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
Отправлено: 09.09.23 - 00:35
Цитата:
У меня друг первое время как перехал,то же искал любую подработку,пахал в выходные,что бы к з\п ещё 500 евро заработать,сейчас забил,говорит пошли они в ж\п капиталисты проклятые,свои выходные с женой на лисапедах гоняют за 50-70 км ,счастливый,вот это говорит настоящий отдых.
Эл-починно:
В Германии многие работают на полставки.
В Германии многие работают на полставки.
У меня друг первое время как перехал,то же искал любую подработку,пахал в выходные,что бы к з\п ещё 500 евро заработать,сейчас забил,говорит пошли они в ж\п капиталисты проклятые,свои выходные с женой на лисапедах гоняют за 50-70 км ,счастливый,вот это говорит настоящий отдых.
О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
Отправлено: 09.09.23 - 00:38
Цитата:
А в этом плане, тоже не всё просто. Тут двое нужны. Конечно работодатель экономит, но и рабочую силу необходимую на производстве, так не устроишь. Это палка о двух концах. Где все довольны. И рабочий, который ничего не умеет и работодатель, который может сэкономит расходы. А так специалиста на пол ставки не возьмёшь.
maxsaf:
Так это работодатель уклоняется, а не работник. Ему выгоднее двоих на пол ставки чем одного на полную.
Так это работодатель уклоняется, а не работник. Ему выгоднее двоих на пол ставки чем одного на полную.
А в этом плане, тоже не всё просто. Тут двое нужны. Конечно работодатель экономит, но и рабочую силу необходимую на производстве, так не устроишь. Это палка о двух концах. Где все довольны. И рабочий, который ничего не умеет и работодатель, который может сэкономит расходы. А так специалиста на пол ставки не возьмёшь.
О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
Отправлено: 09.09.23 - 00:42
Цитата:
Правильно сделал, если не получилось хорошо зарабатывать, так хотя бы используй возможность хорошо и счастливо жить.
Добринцофф:
,сейчас забил
,сейчас забил
Правильно сделал, если не получилось хорошо зарабатывать, так хотя бы используй возможность хорошо и счастливо жить.
Re: О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
Отправлено: 09.09.23 - 01:55
Цитата:
.....да семейный бюджет ты пополняешь а дело к пенсии её будет никс.
Эл-починно:
не верь всяким домыслам. Одни работают, что бы семейный бюджет пополнить, другие - реально, чтобы дома не сидеть, муж (или жена) зарабатывает
не верь всяким домыслам. Одни работают, что бы семейный бюджет пополнить, другие - реально, чтобы дома не сидеть, муж (или жена) зарабатывает
.....да семейный бюджет ты пополняешь а дело к пенсии её будет никс.
Re: О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
Отправлено: 09.09.23 - 01:58
Цитата:
....ну да Их биш никс цу тун...
Эл-починно:
В общем я не знаю, кто там и чего кому наобещал, но точно не Германия. Печеньки раздавали заморские коллеги. С них и спрос.
В общем я не знаю, кто там и чего кому наобещал, но точно не Германия. Печеньки раздавали заморские коллеги. С них и спрос.
....ну да Их биш никс цу тун...
Re: О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
Отправлено: 09.09.23 - 02:05
Цитата:
....просто в Германии в двоём работать невыгодно если приличные зарплаты,если заполняешь налоговую деклорацию и превышает доход то придётся ещё его отдать государству.
maxsaf:
Там это делают, чтобы плюшки всякие не платить, типа страховки
Там это делают, чтобы плюшки всякие не платить, типа страховки
....просто в Германии в двоём работать невыгодно если приличные зарплаты,если заполняешь налоговую деклорацию и превышает доход то придётся ещё его отдать государству.
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