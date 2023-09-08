Отправлено: - 00:38

maxsaf:

Так это работодатель уклоняется, а не работник. Ему выгоднее двоих на пол ставки чем одного на полную.

Цитата:А в этом плане, тоже не всё просто. Тут двое нужны. Конечно работодатель экономит, но и рабочую силу необходимую на производстве, так не устроишь. Это палка о двух концах. Где все довольны. И рабочий, который ничего не умеет и работодатель, который может сэкономит расходы. А так специалиста на пол ставки не возьмёшь.