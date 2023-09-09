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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
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Куратор темы: 111
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18910
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 01:38
#391
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Цитата:
Гога:
Кстати , поздравил ?

Ага, курткой фирменной :lol:

[Исправлено: maxsaf, 09.09.2023 - 01:38]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30379
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 01:48
#392
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Блин, лежу на полу а она все ходит..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30379
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 01:54
#393
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Кто то когда то делал своей жене?
Интересно
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18910
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 02:14
#394
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Все понятно, инфлюенсер в дрова сегодня :lol:
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