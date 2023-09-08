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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 26 из 27«1...24252627»
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Куратор темы: 111
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18910
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 08.09.23 - 23:33
#376
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Цитата:
111:
Томми, тоуни.. По мне, лишь бы жена была довольна, хоть Тархун..

Ты ей показал настоящий логотип Томми? Ниче она не сильно расстроилась? :-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18910
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 08.09.23 - 23:34
#377
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Цитата:
111:
Ну тогда не страшно, я же не пойму, о чем торговцы говорят,

А я тебе говорил - иди на курсы казахского, тогда поймёшь :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30379
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 08.09.23 - 23:36
#378
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Все, жена ругает
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18910
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 08.09.23 - 23:38
#379
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Цитата:
111:
Все, жена ругает

Ну вот, можешь же, а то кухарка да кухарка :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2251
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 08.09.23 - 23:38
#380
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Цитата:
maxsaf:
Ниче она не сильно расстроилась?

Наверное не сильно, он же себе тоже Abibas покупает. :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18910
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 08.09.23 - 23:39
#381
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Цитата:
Эл-починно:
Наверное не сильно, он же себе тоже Abibas покупает.

А не похвастался бы тут - так бы и ходила счастливая, теперь сам донашивай :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30379
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 08.09.23 - 23:56
#382
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Цитата:
Эл-починно:
Наверное не сильно, он же себе тоже Abibas покупает

Ты тоже любитель поиздеваться над народом Казахстана и что?
Ты там в каких вещах ходишь то?
А, не можешь сказать?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2251
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 00:04
#383
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Цитата:
111:
Ты тоже любитель поиздеваться над народом Казахстана и что?

Похоже Остапа опять понесло. :lol: Цитата:
111:
А, не можешь сказать?

Почему не могу, могу. В основном абсолютно не обращаю внимания на надписи на вещах. Наверное потому и не заморачиваюсь на этом. Ну написано на куртке PP, мне это не важно, или на трусах PUMA или Calvin там какой. Да до одного места. Это некоторым тут рисануться хотелось, да и то не вышло. Так что нечего теперь других винить. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 09.09.2023 - 00:04]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8399
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 00:48
#384
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Цитата:
111:
поиздеваться над народом Казахстана

----Это ты что ли ---народ Казахстана :lol: :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18910
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 00:50
#385
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Цитата:
Эл-починно:
Это некоторым тут рисануться хотелось, да и то не вышло. Так что нечего теперь других винить.

Стыдоба :oops: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30379
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 01:08
#386
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Блин..



Это ушли только
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30379
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 01:09
#387
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Мне как то неловко, нужно же допить...
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8399
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 01:14
#388
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Цитата:
111:

----Кстати , поздравил ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8399
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 01:17
#389
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Цитата:
111:
Мне как то неловко, нужно же допить...

------------Неловко за ***Нет, это именно Томми..*** :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18910
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 01:33
#390
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Цитата:
Гога:
Нет, это именно Томми

Атвичаю :lol:
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