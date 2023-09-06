Отправлено: - 19:07

saba: Пытается доказать, что он намного умнее нас, по одному факту, что вовремя покинул Казахстан, а не остался, как мы убогие. Поэтому у него есть моральное право смеяться над нами и доказывать, что Казахстан во всех сферах это отстой и прошлый век.

saba:

Поэтому и стоит строить АЭС,

Цитата:Саба, Алё, гараж, я в этой теме говорю ровно то же самое, что и вы.Цитата:Я говорю то же самое. АЭС нужна. Без разницы, кто будет строить, нужна и все. Это АКРОС не согласен, а не я. Так а чё за наезды тогда на меня?