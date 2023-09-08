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≡ О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47513
О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
Отправлено: 08.09.23 - 14:59
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Некоторые сотрудники "Казпочты" в казахстанских селах работают за 20 тысяч тенге в месяц. Об этом стало известно в ходе заседания общественного совета АО "Самрук-Казына", на котором обсуждалась работа национального почтового оператора.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30369
Re: О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
Отправлено: 08.09.23 - 14:59
#1
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О, назарбаевец, хорошо сидит!
И так везде..
Кто там надеялся на смену рода?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
472
Re: О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
Отправлено: 08.09.23 - 18:32
#2
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Деловая и рабочая виза в Италию: как оформить

.....можно визу оформить и досвидос 20 тыс. 3 тысы зарплата и 2 две пенсия,украинцы рванули в европу сейсчас ненарадуются зарплате и жизни в европе, зарплаты достойные.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2241
О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
Отправлено: 08.09.23 - 18:40
#3
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
украинцы рванули в европу сейсчас ненарадуются зарплате и жизни в европе, зарплаты достойные.

Зарплаты достойные только там, где, что то действительно знаешь и можешь. Плюс язык знать нужно для этого на уровне. Остальное всё минимальные ЗП. Ввели закон такой пару лет назад. Теперь поднимают минималку, сегодня вроде 12,20 евриков, если не ошибаюсь. Но это по германии, если что. Во Франции вроде тоже минималка есть. А вот в восточных странах Европы нет. Там - кто на что учился, то того и добился. :lol:
ПС-кстати вчера только. загран паспорт оформлял. за мной с Украины две пары стояли. Одни как понял уже несколько месяцев в Германии и даже язык освоили, ну как освоили, времени мало, но гутарят. Помогали другой паре документы оформлять. Между собой на чистом русском разговаривали. Счастливы они или нет не знаю, не стал вмешиваться.

[Исправлено: Эл-починно, 08.09.2023 - 18:46]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4739
Re: О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
Отправлено: 08.09.23 - 20:11
#4
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Цитата: - //если нужно доставить всего одну газету, мы все равно отправляем транспорт", - отметила Жанасова.//

Пусть не свистит, из-за одной газеты они будут ещё посылать транспорт: - не знаю как везде, но у нас в районе, часто почту передают нарочным: ловят жителей сёл на районных совещаниях и передают часто с сельскими акимами,

И этот Жамишев пусть не строит из себя, х.. знает кого: - он что не в Казахстане жил: - зав.почтой в деревне раньше и за 5 000 тенге в месяц работала.
ОНИ что не знали об этом?? Тогда нах... ОНИ руководят государством??
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4739
Re: О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
Отправлено: 08.09.23 - 20:12
#5
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Цитата:
Эл-починно:
Между собой на чистом русском разговаривали.


Пусть Макс там проводит опрос: - о статусе русского языка в Германии.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18895
О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
Отправлено: 08.09.23 - 22:08
#6
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Цитата:
ACROS:
Пусть Макс там проводит опрос: - о статусе русского языка в Германии.

Там таких не будет таких любопытных результатов, как у вас :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18895
Re: О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
Отправлено: 08.09.23 - 22:13
#7
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Цитата:
"Тем не менее, если нужно доставить всего одну газету, мы все равно отправляем транспорт", - отметила Жанасова.

Мне нельзя с этого поугарать? Если нельзя - то ладно не буду, а то обидится кто-нибудь опять :lol:
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
94
Re: О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
Отправлено: 08.09.23 - 22:24
#8
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Акимы таскают газеты или попутка, зачем свистеть то, машину они гоняют, нет там машин один хлам, одна машина на район на ней пенсии развозят по деревням
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
94
Re: О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
Отправлено: 08.09.23 - 22:25
#9
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Пенсии развозят электорат (старики) получает пайку, а то не будут голосовать за акима района, тогда вообще трудно будет рисовать нужные цифры
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2241
О зарплате в 20 тысяч тенге рассказал Болат Жамишев
Отправлено: 08.09.23 - 22:29
#10
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Цитата:
ACROS:
Пусть Макс там проводит опрос: - о статусе русского языка в Германии.

Да тут проблем с этим и Куатов тоже нет. :lol: Говори хоть на каком. Вот знание того или другого, а то и сразу нескольких языков - очень даже может влиять на ЗП. Не зависимо от собранного центнера урожая с гектара. :lol:
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