Отправлено: - 22:13

"Тем не менее, если нужно доставить всего одну газету, мы все равно отправляем транспорт", - отметила Жанасова.

Цитата:Мне нельзя с этого поугарать? Если нельзя - то ладно не буду, а то обидится кто-нибудь опять