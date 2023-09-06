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Аграрии Костанайской области просят объявить ЧС. Они не могут собрать урожай
Аграрии Костанайской области просят объявить ЧС. Они не могут собрать урожай
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47513
Аграрии Костанайской области просят объявить ЧС. Они не могут собрать урожай
Отправлено: 06.09.23 - 12:59
Из-за проливных дождей зерно может сгнить на полях. Вторую неделю фермеры Костанайской области не могут приступить к уборке урожая. Техника вязнет в грязи. Более 80% посевов созрели и готовы к уборке, но погода не даёт это сделать.
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О
(Пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.19
- Сообщений:
- 8
Re: Аграрии Костанайской области просят объявить ЧС. Они не...
Отправлено: 06.09.23 - 12:59
Главное, что ввоз российской пшеницы запретили до апреля 2024. Чем людей будут кормить? Сколько будет стоить мука, крупы?
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1276
Re: Аграрии Костанайской области просят объявить ЧС. Они не...
Отправлено: 06.09.23 - 15:09
Достали со своим нытьём! Вы что,самые бедные?! Бизнес да,такая штука! Солярку им подешевле подавай ,субсидии выдавай,ЧС обьявляй! А когда у вас подьем 1 к 10,почему вы 300е покупаете? Откладывайте! Вот как раз на такие случаи! Возвысили этих хлеборобов до Богов! У всех рискованный бизнес!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 30369
Аграрии Костанайской области просят объявить ЧС. Они не могут собрать урожай
Отправлено: 06.09.23 - 15:30
Цитата:
У нас со двора уже две себе особняки по 50 лимонов купили, свои многочисленные хаты, что скупают каждый год сдают.
Подо мной живет третий, он редкий гость тут, в основном в коттедже тоже своем, но странно, не сдает хату.
Этот карасуский.
А в Береке сколько их хат накупило, потому что денег некуда девать буквально, но правильно делают, на стадии котлована вкладываются и ловят по 5-7 миллионов за пару лет..
Ну правда пашут, спору нет, просто ноют, то жара была, то дожди, то приезжал тут ныл российское зерно, но крузак правда маме двухсотый подарил, не 300, значит действительно дела плохи..
Сабыр:
А когда у вас подьем 1 к 10,почему вы 300е покупаете?
А когда у вас подьем 1 к 10,почему вы 300е покупаете?
У нас со двора уже две себе особняки по 50 лимонов купили, свои многочисленные хаты, что скупают каждый год сдают.
Подо мной живет третий, он редкий гость тут, в основном в коттедже тоже своем, но странно, не сдает хату.
Этот карасуский.
А в Береке сколько их хат накупило, потому что денег некуда девать буквально, но правильно делают, на стадии котлована вкладываются и ловят по 5-7 миллионов за пару лет..
Ну правда пашут, спору нет, просто ноют, то жара была, то дожди, то приезжал тут ныл российское зерно, но крузак правда маме двухсотый подарил, не 300, значит действительно дела плохи..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13952
Re: Аграрии Костанайской области просят объявить ЧС. Они не...
Отправлено: 06.09.23 - 15:36
наш агро сектор какое то дно бездонное
какой год не возьми постоянные жалобы чтобы государство помогло субсидиями
дайте дайте дайте дайте дайте
год хороший-помогите сохранить зерно
год плохой-помогите собрать зерно
год нейтральный-запретите ввоз российского зерна а то мы свое продать не можем
а конечного потребителя как не коснись цена на хлеб все ровно подымается и подымается
а потом все ровно оказывается наше зерно ушло на импорт а пирожки мы делаем из российского дешёвого зерна
да разбирайтесь сами уже
вы капиталисты все таки
пропало у вас зерно-ты банкрот иди в другую сферу ту тты прогорел
остаться должны два три сильных конкурента которые выживут
какой год не возьми постоянные жалобы чтобы государство помогло субсидиями
дайте дайте дайте дайте дайте
год хороший-помогите сохранить зерно
год плохой-помогите собрать зерно
год нейтральный-запретите ввоз российского зерна а то мы свое продать не можем
а конечного потребителя как не коснись цена на хлеб все ровно подымается и подымается
а потом все ровно оказывается наше зерно ушло на импорт а пирожки мы делаем из российского дешёвого зерна
да разбирайтесь сами уже
вы капиталисты все таки
пропало у вас зерно-ты банкрот иди в другую сферу ту тты прогорел
остаться должны два три сильных конкурента которые выживут
Аграрии Костанайской области просят объявить ЧС. Они не могут собрать урожай
Отправлено: 06.09.23 - 19:08
Однозначно никакой помощи оказывать с бюджета нельзя, от большинства селу отдачи зачастую нет, времена Назарбаева подошли к концу, его подход к аграриям уйдёт вслед за ним, только тотальный контроль, налоги 100% повышать и до тиина в казну, категорически запретить собирать с крестьян деньги наличкой, кто возьмёт сразу в тюрьму хоть даже на ремонт школы или больницы, но и с крестьян семь шкур снять но заставить работать на КАЗАХСТАН, а не на Дубай и прочие помойки
[Исправлено: ОГПУ, 06.09.2023 - 19:15]
[Исправлено: ОГПУ, 06.09.2023 - 19:15]
Аграрии Костанайской области просят объявить ЧС. Они не могут собрать урожай
Отправлено: 07.09.23 - 15:59
Люди в деревне дошли до точки, жрать нечего, дилемма каждый день что купить трусы себе, жене или ребёнку или булку хлеба на троих, ничего не получите, выгребли уже все, пусть сгниет все к чертям собачьим, людям гроша ломаного не перепадает, или вы думаете что теперь уже пацаны будут радоваться куда директор тоо поперся, в каком отеле грел пузо и какая у него помойка японская беленькая, черненькая, отцы этих пацанов по инерции шли в поле, хватит на своём горбу вывозите все
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4739
Re: Аграрии Костанайской области просят объявить ЧС. Они не...
Отправлено: 07.09.23 - 17:04
Цитата:
Где вы такой, "камышовый рай" нашли ?
ОГПУ:
Люди в деревне дошли до точки
Люди в деревне дошли до точки
Где вы такой, "камышовый рай" нашли ?
Аграрии Костанайской области просят объявить ЧС. Они не могут собрать урожай
Отправлено: 07.09.23 - 17:10
Цитата:
ОГПУ:Незнаю про какую КХ говорите. У меня много ребят молодых знакомых пашут на КХ. Хорошая ЗП. Пацаны машины покупают . Недавно один квартиру купил в городе. Теперь у него дом на деревни и кв в городе. Главное не бухать а работать.
Аграрии Костанайской области просят объявить ЧС. Они не могут собрать урожай
Отправлено: 07.09.23 - 17:13
Цитата:
ОГПУ:Я в своё время родственника устроил в одно хозяйство. Я хорошо директора знал. Я его на химпрополку. За лето он себе заработал на солидный автомобиль.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4739
Re: Аграрии Костанайской области просят объявить ЧС. Они не...
Отправлено: 07.09.23 - 17:48
Цитата:
Химпрополка- дорогое удовольствие - сейчас за 1 га. просят - 800-850 тенге.
Цитата:
Продовольственная безопасность страны- недешёвое удовольствие и тем более после того как Назарбаев за тридцать лет развалил все совхозы и колхозы; уничтожил в разы поголовье скота и птицы; выгнал сельчан с насиженных мест.
Можно, конечно, как он и говорил : - завести ВСЕ продукты из-за рубежа по низким ценам, мол нефти и газа на ЭТО хватит, но это только первый год- на второй год цены импортные взлетят ( все хотят иметь прибыль) и тогда дорогой таразский сахар, дорогая костанайская пшеница - покажеться бесплатным.
Насчёт субсидии: - их получают все или большинство- и КТЖ и нефтянники и энергетики и банкиры и даже торгаши.
Но, у всех у них- невозобновляемое производство -пробурил дырку в земле, поставил насос и ву-аля - качай нефть, получай прибыль, у остальных примерно то же самое.
В с/х наоборот: - каждый год надо начинать с нуля: - пахать землю, обрабатывать её, сеять, химичить, убирать - и не факт что погода будет благоприятствовать этому( засуха летом, осенние дожди на уборке).
Поэтому - это дело рискованное, для получения стабильной прибыли.
Из пятилететки- один год хороший, два средних, два- засуха.
А, джипы, Дубаи, квартиры и прочее - на фоне других бизнесменов - поверьте мне - это не так заметно как у других. Зато у каждого второго- инфаркт, сахар, микроинсульт.
Зимой - думаешь как выгодно продать; весной - что бы не было дождя; летом- что бы был дождь; осенью- что бы его снова не было.
Итак: - 24*7*365.
Я не в жилетку, просто объясняю как обстоят дела.
Vit:
Я его на химпрополку.
Я его на химпрополку.
Химпрополка- дорогое удовольствие - сейчас за 1 га. просят - 800-850 тенге.
Цитата:
abaika95:
наш агро сектор какое то дно бездонное
наш агро сектор какое то дно бездонное
Продовольственная безопасность страны- недешёвое удовольствие и тем более после того как Назарбаев за тридцать лет развалил все совхозы и колхозы; уничтожил в разы поголовье скота и птицы; выгнал сельчан с насиженных мест.
Можно, конечно, как он и говорил : - завести ВСЕ продукты из-за рубежа по низким ценам, мол нефти и газа на ЭТО хватит, но это только первый год- на второй год цены импортные взлетят ( все хотят иметь прибыль) и тогда дорогой таразский сахар, дорогая костанайская пшеница - покажеться бесплатным.
Насчёт субсидии: - их получают все или большинство- и КТЖ и нефтянники и энергетики и банкиры и даже торгаши.
Но, у всех у них- невозобновляемое производство -пробурил дырку в земле, поставил насос и ву-аля - качай нефть, получай прибыль, у остальных примерно то же самое.
В с/х наоборот: - каждый год надо начинать с нуля: - пахать землю, обрабатывать её, сеять, химичить, убирать - и не факт что погода будет благоприятствовать этому( засуха летом, осенние дожди на уборке).
Поэтому - это дело рискованное, для получения стабильной прибыли.
Из пятилететки- один год хороший, два средних, два- засуха.
А, джипы, Дубаи, квартиры и прочее - на фоне других бизнесменов - поверьте мне - это не так заметно как у других. Зато у каждого второго- инфаркт, сахар, микроинсульт.
Зимой - думаешь как выгодно продать; весной - что бы не было дождя; летом- что бы был дождь; осенью- что бы его снова не было.
Итак: - 24*7*365.
Я не в жилетку, просто объясняю как обстоят дела.
Re: Аграрии Костанайской области просят объявить ЧС. Они не...
Отправлено: 08.09.23 - 22:17
В советское время тоже были дожди и нехилые, и техника хуже гораздо, убирали и чс не вводили, сейчас вы капиталисты никто вам не будет за копейки убирать, один чудак в газете плакал хотел чтобы приехали бывшие жители и помогли убрать, бред собачий
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 18895
Аграрии Костанайской области просят объявить ЧС. Они не могут собрать урожай
Отправлено: 08.09.23 - 22:24
Цитата:
Главное январь проскочить, а там дальше солнышко, птички, и все хорошо будет
Ольга kost:
Главное, что ввоз российской пшеницы запретили до апреля 2024. Чем людей будут кормить? Сколько будет стоить мука, крупы?
Главное, что ввоз российской пшеницы запретили до апреля 2024. Чем людей будут кормить? Сколько будет стоить мука, крупы?
Главное январь проскочить, а там дальше солнышко, птички, и все хорошо будет
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