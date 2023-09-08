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≡ Повлиял западный циклон - О погоде в эти выходные дни в Костанае и области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47513
Повлиял западный циклон - О погоде в эти выходные дни в Костанае и области
Отправлено: 08.09.23 - 22:20
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В субботу, 9 сентября, на территории региона дождь, на западе и севере региона сильный дождь, гроза. Днем на севере области град. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура ночью 8...13 градусов, днем 12...17 градусов, на юге - 20 градусов.
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§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
94
Re: Повлиял западный циклон - О погоде в эти выходные дни в...
Отправлено: 08.09.23 - 22:20
#1
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Ну и хорошо, больше дождя, почва напитается в зиму
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