Отправлено: - 17:48

Vit:

Я его на химпрополку.

abaika95:

наш агро сектор какое то дно бездонное

Цитата:Химпрополка- дорогое удовольствие - сейчас за 1 га. просят - 800-850 тенге.Цитата:Продовольственная безопасность страны- недешёвое удовольствие и тем более после того как Назарбаев за тридцать лет развалил все совхозы и колхозы; уничтожил в разы поголовье скота и птицы; выгнал сельчан с насиженных мест.Можно, конечно, как он и говорил : - завести ВСЕ продукты из-за рубежа по низким ценам, мол нефти и газа на ЭТО хватит, но это только первый год- на второй год цены импортные взлетят ( все хотят иметь прибыль) и тогда дорогой таразский сахар, дорогая костанайская пшеница - покажеться бесплатным.Насчёт субсидии: - их получают все или большинство- и КТЖ и нефтянники и энергетики и банкиры и даже торгаши.Но, у всех у них- невозобновляемое производство -пробурил дырку в земле, поставил насос и ву-аля - качай нефть, получай прибыль, у остальных примерно то же самое.В с/х наоборот: - каждый год надо начинать с нуля: - пахать землю, обрабатывать её, сеять, химичить, убирать - и не факт что погода будет благоприятствовать этому( засуха летом, осенние дожди на уборке).Поэтому - это дело рискованное, для получения стабильной прибыли.Из пятилететки- один год хороший, два средних, два- засуха.А, джипы, Дубаи, квартиры и прочее - на фоне других бизнесменов - поверьте мне - это не так заметно как у других. Зато у каждого второго- инфаркт, сахар, микроинсульт.Зимой - думаешь как выгодно продать; весной - что бы не было дождя; летом- что бы был дождь; осенью- что бы его снова не было.Итак: - 24*7*365.Я не в жилетку, просто объясняю как обстоят дела.