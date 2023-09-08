Отправлено: - 18:54

saba:

Ты здесь, он там, не дай Бог, у ФСБ руки длинные, а вдруг кто нибудь стуканёт?

Цитата:И что, в том нет их вины, что они десять лет хороводят с портретами Путина, крича во всю глотку что Крымнаш?Сколько таких там, кто поддержал Путина, миллионов сто?Каждый, каждый из этих миллионов ответственен, кто поддержал Путина и его войну, кто орет по углам Крымнаш и Гойда.Даже те, которые молча наюлюдают за всем.Быстрей бы мобилизация, чтоб каждый россиянин прочувствовал на своей шкуре, за что они голосовали и кого выбирали все эти 30 лет.Почему молчали.Чтоб они прочувствовали, какого это, умирать за миллиарды Путина и его друзей олигархов..Когда еще миллиона три повезут под дулами автоматов на убой..