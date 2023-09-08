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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 610 из 610«1...608609610
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8365
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.09.23 - 16:28
#9136
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Цитата:
111:
Ты постоянно критикуешь Казахстан,

----Обоснуй ;-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2225
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.09.23 - 16:37
#9137
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Цитата:
Гога:
--Обоснуй

Это всё бесполезно. Там всё перемешано. Изменники страны, предатели - герои.
Казахстан и правительство он не критикует, даже с почтением относится к первому президенту, которого лелеял, правда когда то, а сегодня без стеснения может его и обозвать некрасивым словечком.
Удобная позиция страуса или суслика. :lol: Человек с железными принципами, но когда надо, эти принципы могут быть откорректированы. 8-)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1022
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.09.23 - 16:45
#9138
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Не надоело?
Смените тему:
"5 ноября этого года впервые в истории суверенного Казахстана жители Рудного, Алтынсаринского, Денисовского, Карабалыкского и Федоровского районов будут выбирать акимов"
Предлагайте кандидатуры. :-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8365
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.09.23 - 16:49
#9139
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Цитата:
Skeptic:
Не надоело?

---Есть немного . Но прикольно . Время сегодня свободное образовалось .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8365
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.09.23 - 16:50
#9140
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Цитата:
Эл-починно:
Это всё бесполезно

----Знаю . Так и пишу комменты , улыбаясь ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8365
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.09.23 - 16:54
#9141
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Цитата:
111:
Хорошо хоть Казахстан ненавидишь..

-----------------------Не нашел , что должен ненавидеть :-(
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2758
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.09.23 - 17:01
#9142
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Цитата:
Skeptic:
"5 ноября этого года впервые в истории суверенного Казахстана жители Рудного, Алтынсаринского, Денисовского, Карабалыкского и Федоровского районов будут выбирать акимов"

Серьёзно? Времени как обычно мало дали на подготовку. У меня одна кандидатура, Ильяса в Рудный, вот тогда энергия будет уходить в правильное русло. Я готов помочь чем смогу , почти бесплатно
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13111
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.09.23 - 17:05
#9143
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Цитата:
saba:
Неа. Ильяс принципиальный взятки брать не будет. Нам такие не нужны. Надо своего проталкивать, с которым можно за ляшку конины дела мутить. Тендеры местные выигрывать. Предлагаю Марика!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2225
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.09.23 - 17:09
#9144
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Цитата:
Vit:
Предлагаю Марика!

А можно ль тебе верить, мил человек. Может ты уже и с антикором всё организовал? Хочешь Марика за решётку закрыть и Ильяса по красной дорожке в акимат сопроводить. :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30325
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.09.23 - 18:54
#9145
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Цитата:
saba:
Ты здесь, он там, не дай Бог, у ФСБ руки длинные, а вдруг кто нибудь стуканёт?

И что, в том нет их вины, что они десять лет хороводят с портретами Путина, крича во всю глотку что Крымнаш?
Сколько таких там, кто поддержал Путина, миллионов сто?
Каждый, каждый из этих миллионов ответственен, кто поддержал Путина и его войну, кто орет по углам Крымнаш и Гойда.
Даже те, которые молча наюлюдают за всем.
Быстрей бы мобилизация, чтоб каждый россиянин прочувствовал на своей шкуре, за что они голосовали и кого выбирали все эти 30 лет.
Почему молчали.
Чтоб они прочувствовали, какого это, умирать за миллиарды Путина и его друзей олигархов..
Когда еще миллиона три повезут под дулами автоматов на убой..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30325
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.09.23 - 19:05
#9146
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А эти пусть живут, настоящие россияне, друзья Путина, на убой пусть идут другие..
Осторожно, содержит элементы насилия
Вы уверены, что вам 21 годик?



⚡️Шок!В США чёрный бьёт белую женщину, а белые мужики лишь трусливо и беспомощно суетятся!
А,нет.
Это не США.
Это в России, в Кисловодске.А подонок, бьющий женщину, кстати, сынок большого друга Путина - президента Центральноафриканской республики.
И потому ему ничего не будет.

[Исправлено: 111, 08.09.2023 - 19:07]
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