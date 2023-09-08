Это всё бесполезно. Там всё перемешано. Изменники страны, предатели - герои. Казахстан и правительство он не критикует, даже с почтением относится к первому президенту, которого лелеял, правда когда то, а сегодня без стеснения может его и обозвать некрасивым словечком. Удобная позиция страуса или суслика. Человек с железными принципами, но когда надо, эти принципы могут быть откорректированы.
Не надоело? Смените тему: "5 ноября этого года впервые в истории суверенного Казахстана жители Рудного, Алтынсаринского, Денисовского, Карабалыкского и Федоровского районов будут выбирать акимов" Предлагайте кандидатуры.
saba: Ты здесь, он там, не дай Бог, у ФСБ руки длинные, а вдруг кто нибудь стуканёт?
И что, в том нет их вины, что они десять лет хороводят с портретами Путина, крича во всю глотку что Крымнаш? Сколько таких там, кто поддержал Путина, миллионов сто? Каждый, каждый из этих миллионов ответственен, кто поддержал Путина и его войну, кто орет по углам Крымнаш и Гойда. Даже те, которые молча наюлюдают за всем. Быстрей бы мобилизация, чтоб каждый россиянин прочувствовал на своей шкуре, за что они голосовали и кого выбирали все эти 30 лет. Почему молчали. Чтоб они прочувствовали, какого это, умирать за миллиарды Путина и его друзей олигархов.. Когда еще миллиона три повезут под дулами автоматов на убой..
⚡️Шок!В США чёрный бьёт белую женщину, а белые мужики лишь трусливо и беспомощно суетятся! А,нет. Это не США. Это в России, в Кисловодске.А подонок, бьющий женщину, кстати, сынок большого друга Путина - президента Центральноафриканской республики. И потому ему ничего не будет.
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