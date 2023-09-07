Отправлено: - 13:20

maxsaf:

Никто из форумчан коренных не перевёл эти два слова, вот где действительно ирония

abaika95:

ты тут два слова на казахском не смог написать

Цитата:Цитата:написать надо было а не переводить)))ты даже в базовом задании не смог справиться)иронично в двойне))