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≡ Вопрос о строительстве атомной электростанции в Казахстане...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47511
Вопрос о строительстве атомной электростанции в Казахстане...
Отправлено: 07.09.23 - 10:06
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Вопрос о строительстве атомной электростанции в Казахстане вынесут на общенародный референдум. Примете ли вы в нем участие?
Результаты опроса

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13952
Вопрос о строительстве атомной электростанции в Казахстане...
Отправлено: 08.09.23 - 13:20
#30
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Цитата:
maxsaf:
Никто из форумчан коренных не перевёл эти два слова, вот где действительно ирония

Цитата:
abaika95:
ты тут два слова на казахском не смог написать

написать надо было а не переводить)))
ты даже в базовом задании не смог справиться)
иронично в двойне))
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2758
Re: Вопрос о строительстве атомной электростанции в Казахстане...
Отправлено: 08.09.23 - 13:25
#31
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Цитата:
ACROS:
АЭС- будет российским; штат- россияне, ну может - технички, сторожа, грузчики и прочее- местные как на Байконуре и кнопки будут с русским шрифтом.

А если АЭС будет французским и кнопки будут на французском или китайским и кнопки с иероглифами?
АЭС при нынешнем развитии технологий будет максимально автоматизирована, штат будет достаточно небольшим, столько специалистов наберут я думаю без труда . В г.Курчатове их достаточно
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2758
Re: Вопрос о строительстве атомной электростанции в Казахстане...
Отправлено: 08.09.23 - 13:27
#32
Комментарий удален модератором.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4736
Вопрос о строительстве атомной электростанции в Казахстане...
Отправлено: 08.09.23 - 18:39
#33
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Цитата:
maxsaf:
спросите Акроса, он знает, что кому продано


Я только догадываюсь, а точно знает - это бывший Елбасы и бывший президент.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4736
Вопрос о строительстве атомной электростанции в Казахстане...
Отправлено: 08.09.23 - 18:42
#34
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Цитата:
maxsaf:
из форумчан коренных не перевёл эти два слова,


Вы про какие два слова говорите? Терезе -95 ?? Прямой перевод: - Окна -95.
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