Отправлено: - 18:40

родом из Шанхая2022:

украинцы рванули в европу сейсчас ненарадуются зарплате и жизни в европе, зарплаты достойные.

[Исправлено: Эл-починно, 08.09.2023 - 18:46]

Цитата:Зарплаты достойные только там, где, что то действительно знаешь и можешь. Плюс язык знать нужно для этого на уровне. Остальное всё минимальные ЗП. Ввели закон такой пару лет назад. Теперь поднимают минималку, сегодня вроде 12,20 евриков, если не ошибаюсь. Но это по германии, если что. Во Франции вроде тоже минималка есть. А вот в восточных странах Европы нет. Там - кто на что учился, то того и добился.ПС-кстати вчера только. загран паспорт оформлял. за мной с Украины две пары стояли. Одни как понял уже несколько месяцев в Германии и даже язык освоили, ну как освоили, времени мало, но гутарят. Помогали другой паре документы оформлять. Между собой на чистом русском разговаривали. Счастливы они или нет не знаю, не стал вмешиваться.