Отправлено: - 18:20

ПолиграфЪ Боярышников:

не со здания на Лубянской площади?

Цитата:Пока там у власти сидит фанатик маразматик, опасно его трогать, даже если окажется с Лубянки..Потому сопрут на других по любому..У натовцев демократия, они не звереют из за этого, сколько там Эрдоган против них то наговорил..