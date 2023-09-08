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Теракты в Мавзолее Ходжи Ахмета Ясави и Астане предотвратил КНБ
Теракты в Мавзолее Ходжи Ахмета Ясави и Астане предотвратил КНБ
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