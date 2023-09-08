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≡ Теракты в Мавзолее Ходжи Ахмета Ясави и Астане предотвратил КНБ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47511
Теракты в Мавзолее Ходжи Ахмета Ясави и Астане предотвратил КНБ
Отправлено: 08.09.23 - 14:40
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Комитет национальной безопасности в этом году предотвратил два готовящихся теракта: в Астане и мавзолее Ходжи Ахмета Ясави в Туркестане. Как сообщил заместитель председателя КНБ, ежегодно в Казахстане предотвращают, как минимум, два теракта.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30325
Re: Теракты в Мавзолее Ходжи Ахмета Ясави и Астане предотвратил...
Отправлено: 08.09.23 - 14:40
#1
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Молодцы!
Главное все подробно описали, кто это, тайники с зелеными волосами, купюры западных денег, взрывчатку, предположительно с одной из стран НАТО..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1403
Re: Теракты в Мавзолее Ходжи Ахмета Ясави и Астане предотвратил...
Отправлено: 08.09.23 - 15:32
#2
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Цитата:
111:
предположительно с одной из стран НАТО..

А не со здания на Лубянской площади?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30325
Теракты в Мавзолее Ходжи Ахмета Ясави и Астане предотвратил КНБ
Отправлено: 08.09.23 - 18:20
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
не со здания на Лубянской площади?

Пока там у власти сидит фанатик маразматик, опасно его трогать, даже если окажется с Лубянки..
Потому сопрут на других по любому..
У натовцев демократия, они не звереют из за этого, сколько там Эрдоган против них то наговорил..
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