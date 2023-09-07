Отправлено: - 13:38

maxsaf:

Жаль, что он тебе ничего сказать уже

Цитата:Бедный, ночами не спишь, про моего деда вспоминаешь, Героя.Тебе не понять этого никогда.Твоего то от этого подальше отослали, к нам..