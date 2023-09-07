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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
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Куратор темы: 111
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2758
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 07.09.23 - 14:47
#346
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Цитата:
111:
Стакан кухарке

Выбросить немедленно. Я читал что они там в SIMA LAND собираются толпой после работы и торжественно воздают хвалу Путину. Где читал правда не помню и не уверен, что правду написали, так что можешь пока не выкидывать, пока не проверил :-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30325
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 07.09.23 - 15:06
#347
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Цитата:
saba:
так что можешь пока не выкидывать,

Ей неудобно, отдала Амирке..
Будет кричать хвалу Путину..
Да, такое может быть..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30325
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 07.09.23 - 15:08
#348
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Цитата:
maxsaf:
как то неискренне получается

А что у тебя искреннего то?
Постоянные оправдания, что ты мстишь и ненавидишь, ради того чтоб развлекаться?
Представляю себе Чикатило с пулеметом в женском концлагере..
Получается ровно то же самое..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18872
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 07.09.23 - 18:20
#349
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Цитата:
111:
Представляю себе Чикатило с пулеметом в женском концлагере..

А я представляю себе твоего деда героя, как он за пол ляма баксов двух своих однополчан убивает, и у меня никак не получается толком это представить, в голове не укладывается.

[Исправлено: maxsaf, 08.09.2023 - 02:11]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30325
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 07.09.23 - 18:47
#350
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Цитата:
maxsaf:
А я представляю себе твоего деда героя,

Ну, можешь сколько угодно говорить про умершего деда, он конечно тебе не ответит..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8365
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 08.09.23 - 01:17
#351
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Цитата:
maxsaf:
в голове не укладывается.

----Он сделал вид , что ничего не понял :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18872
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 08.09.23 - 02:14
#352
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Цитата:
111:
он конечно тебе не ответит..

Жаль, что он тебе ничего сказать уже не может.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30325
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 08.09.23 - 13:38
#353
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Цитата:
maxsaf:
Жаль, что он тебе ничего сказать уже

Бедный, ночами не спишь, про моего деда вспоминаешь, Героя.
Тебе не понять этого никогда.
Твоего то от этого подальше отослали, к нам..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30325
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 08.09.23 - 13:46
#354
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Цитата:
maxsaf:
А я представляю себе твоего деда героя, как он за пол ляма баксов двух своих однополчан убивает, и

Не опущусь конечно до такого, вспомню просто как бандеровцев сюда Сталин сослал.
А надо было просто делать по другому..
А то потомки их смотрю, уже кидаться стали на умерших Героев войны..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8365
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 08.09.23 - 13:50
#355
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30325
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 08.09.23 - 17:23
#356
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Кухарка купила такую вот ветровочку, Томми называется
Блин, 95 тысяч отдали..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30325
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 08.09.23 - 17:26
#357
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Вот так примерно..



Ну а я в обносках похожу..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30325
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 08.09.23 - 17:59
#358
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Взяли роллы, в новой шарашке, Лове или как ее там, это вот на 6000, с доставкой, 60 штук, плюс пепси плюс пицца..



Ну детям понравилось.
И все.
Больше не скажу ничего..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30325
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 08.09.23 - 18:02
#359
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Дом недавно увидел.
Из 90х..
Напомнил мне что то связанное с газетой, то ли я газету тут покупал, то ли купоны какие то сдавал, то ли объявления писал..
Купоны собирали всегда на газету Шанс.
Веселое было времечко..

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