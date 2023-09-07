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Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Куратор темы: 111
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2758
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 07.09.23 - 14:47
Цитата:
Выбросить немедленно. Я читал что они там в SIMA LAND собираются толпой после работы и торжественно воздают хвалу Путину. Где читал правда не помню и не уверен, что правду написали, так что можешь пока не выкидывать, пока не проверил
111:
Стакан кухарке
Стакан кухарке
Выбросить немедленно. Я читал что они там в SIMA LAND собираются толпой после работы и торжественно воздают хвалу Путину. Где читал правда не помню и не уверен, что правду написали, так что можешь пока не выкидывать, пока не проверил
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 07.09.23 - 15:06
Цитата:
Ей неудобно, отдала Амирке..
Будет кричать хвалу Путину..
Да, такое может быть..
saba:
так что можешь пока не выкидывать,
так что можешь пока не выкидывать,
Ей неудобно, отдала Амирке..
Будет кричать хвалу Путину..
Да, такое может быть..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 07.09.23 - 15:08
Цитата:
А что у тебя искреннего то?
Постоянные оправдания, что ты мстишь и ненавидишь, ради того чтоб развлекаться?
Представляю себе Чикатило с пулеметом в женском концлагере..
Получается ровно то же самое..
maxsaf:
как то неискренне получается
как то неискренне получается
А что у тебя искреннего то?
Постоянные оправдания, что ты мстишь и ненавидишь, ради того чтоб развлекаться?
Представляю себе Чикатило с пулеметом в женском концлагере..
Получается ровно то же самое..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 07.09.23 - 18:20
Цитата:
А я представляю себе твоего деда героя, как он за пол ляма баксов двух своих однополчан убивает, и у меня никак не получается толком это представить, в голове не укладывается.
[Исправлено: maxsaf, 08.09.2023 - 02:11]
111:
Представляю себе Чикатило с пулеметом в женском концлагере..
Представляю себе Чикатило с пулеметом в женском концлагере..
А я представляю себе твоего деда героя, как он за пол ляма баксов двух своих однополчан убивает, и у меня никак не получается толком это представить, в голове не укладывается.
[Исправлено: maxsaf, 08.09.2023 - 02:11]
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 07.09.23 - 18:47
Цитата:
Ну, можешь сколько угодно говорить про умершего деда, он конечно тебе не ответит..
maxsaf:
А я представляю себе твоего деда героя,
А я представляю себе твоего деда героя,
Ну, можешь сколько угодно говорить про умершего деда, он конечно тебе не ответит..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 08.09.23 - 01:17
Цитата:
----Он сделал вид , что ничего не понял
maxsaf:
в голове не укладывается.
в голове не укладывается.
----Он сделал вид , что ничего не понял
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 08.09.23 - 02:14
Цитата:
Жаль, что он тебе ничего сказать уже не может.
111:
он конечно тебе не ответит..
он конечно тебе не ответит..
Жаль, что он тебе ничего сказать уже не может.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 08.09.23 - 13:38
Цитата:
Бедный, ночами не спишь, про моего деда вспоминаешь, Героя.
Тебе не понять этого никогда.
Твоего то от этого подальше отослали, к нам..
maxsaf:
Жаль, что он тебе ничего сказать уже
Жаль, что он тебе ничего сказать уже
Бедный, ночами не спишь, про моего деда вспоминаешь, Героя.
Тебе не понять этого никогда.
Твоего то от этого подальше отослали, к нам..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 08.09.23 - 13:46
Цитата:
Не опущусь конечно до такого, вспомню просто как бандеровцев сюда Сталин сослал.
А надо было просто делать по другому..
А то потомки их смотрю, уже кидаться стали на умерших Героев войны..
maxsaf:
А я представляю себе твоего деда героя, как он за пол ляма баксов двух своих однополчан убивает, и
А я представляю себе твоего деда героя, как он за пол ляма баксов двух своих однополчан убивает, и
Не опущусь конечно до такого, вспомню просто как бандеровцев сюда Сталин сослал.
А надо было просто делать по другому..
А то потомки их смотрю, уже кидаться стали на умерших Героев войны..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 08.09.23 - 13:50
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 08.09.23 - 17:23
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 08.09.23 - 17:26
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 08.09.23 - 17:59
Взяли роллы, в новой шарашке, Лове или как ее там, это вот на 6000, с доставкой, 60 штук, плюс пепси плюс пицца..
Ну детям понравилось.
И все.
Больше не скажу ничего..
Ну детям понравилось.
И все.
Больше не скажу ничего..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 08.09.23 - 18:02
Дом недавно увидел.
Из 90х..
Напомнил мне что то связанное с газетой, то ли я газету тут покупал, то ли купоны какие то сдавал, то ли объявления писал..
Купоны собирали всегда на газету Шанс.
Веселое было времечко..
Из 90х..
Напомнил мне что то связанное с газетой, то ли я газету тут покупал, то ли купоны какие то сдавал, то ли объявления писал..
Купоны собирали всегда на газету Шанс.
Веселое было времечко..
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