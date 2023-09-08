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≡ "Другие нас не слышат!" - Родители воспитанников ДЮСШ № 3 просят акима Костанайской области посетить Дворец спорта
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47511
"Другие нас не слышат!" - Родители воспитанников ДЮСШ № 3 просят акима Костанайской области посетить Дворец спорта
Отправлено: 08.09.23 - 17:13
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В начале 2022 года они просили власти сохранить старый Дворец спорта по ул. Тауелсиздик, который хотели переделать под центр единоборств. Дворец отстояли. Но проблемы заливки льда и слабой материально-технической базы решить не смогли.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13111
Re: "Другие нас не слышат!" - Родители воспитанников...
Отправлено: 08.09.23 - 17:13
#1
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Этот недодворец ваще нужно снести. Какое то уродство, а не дворец спорта.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30325
Re: "Другие нас не слышат!" - Родители воспитанников...
Отправлено: 08.09.23 - 17:50
#2
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Казах на коньках...
Ни этнически, а так..
Что то даже необычное в мире спорта..
Профайл
5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
339
Re: "Другие нас не слышат!" - Родители воспитанников...
Отправлено: 08.09.23 - 17:55
#3
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Цитата:
Vit:
ваще нужно снести

А толку то... Уже построили один - новый, который не подходит спортсменам....
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