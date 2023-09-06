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≡ Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47509
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 15:28
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У казахстанцев есть страх перед масштабными авариями, основанный на историческом опыте. По этой причине многие выступают против строительства атомной электростанции (АЭС), считает депутат Мажилиса Сергей Пономарев.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2756
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 08.09.23 - 14:05
#135
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Цитата:
saba:
моральное право

Я к этому отношусь достаточно спокойно. Отстали мы в чём то? Да и от Канады в том числе. Стоит ли посыпать себе голову пеплом? Нет. Посмотрите на историю нашего соседа Китая. В древности было одним из величайших стран мира , в 19-20 м веках только ленивый не унижал Китай, у нас ещё в памяти времена , когда всё некачественное называли китайским , да и СССР стоял повыше уровнем чем Китай, по Китаю вовсю Газ 51 ездили, проданные по лицензии. а сейчас Москвич вдруг китайским стал,Айфон в Китае выпускают, суммарно если взять всю сложную,электронную технику бОльшая часть в Китае выпускается.причём собственной разработки. Поэтому и стоит строить АЭС, собственная э/нергия в достаточном количестве при нарастающей нехватке её в мире может сделать переворот в нашей экономике . А ведь есть ещё такая странная вещь с Канадой, урановая руда в Канаде гораздо богаче нашей и процесс извлечения урана гораздо менее трудоемок, но Казахстан на первом месте по добыче, а Канада на третьем. И сделали это в трудные 90е начале нулевых наши умы во главе с Джакишевым. так , что не всё плохо в нашем Отечестве.
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