Отправлено: - 14:05

saba:

моральное право

Цитата:Я к этому отношусь достаточно спокойно. Отстали мы в чём то? Да и от Канады в том числе. Стоит ли посыпать себе голову пеплом? Нет. Посмотрите на историю нашего соседа Китая. В древности было одним из величайших стран мира , в 19-20 м веках только ленивый не унижал Китай, у нас ещё в памяти времена , когда всё некачественное называли китайским , да и СССР стоял повыше уровнем чем Китай, по Китаю вовсю Газ 51 ездили, проданные по лицензии. а сейчас Москвич вдруг китайским стал,Айфон в Китае выпускают, суммарно если взять всю сложную,электронную технику бОльшая часть в Китае выпускается.причём собственной разработки. Поэтому и стоит строить АЭС, собственная э/нергия в достаточном количестве при нарастающей нехватке её в мире может сделать переворот в нашей экономике . А ведь есть ещё такая странная вещь с Канадой, урановая руда в Канаде гораздо богаче нашей и процесс извлечения урана гораздо менее трудоемок, но Казахстан на первом месте по добыче, а Канада на третьем. И сделали это в трудные 90е начале нулевых наши умы во главе с Джакишевым. так , что не всё плохо в нашем Отечестве.