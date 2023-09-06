Отправлено: - 12:45

maxsaf:

Не надо брать уран, опасно же, бери саксаул или кизяк и кидай в чан а дальше все то же самое

maxsaf:

Мы целых пять разных предложений рассматриваем, вот кого захотим, того и выберем, сами будем решать, мы же независимые

maxsaf:

Цтанция

maxsaf:

Цтанция

maxsaf:

расскажите про порядок замены отработавших сборок, про первый и второй контуры теплообмена, про дублирование систем защиты

maxsaf:

Есть же безопасная альтернатива, за пол часа поставил, кошмой обтянул и уже можно костер разводить

Цитата:извините мы не канадау нас с советских времен все чуть сложнееэто у вас кинул кизяк в печки вот и тепло дома в деревнеу нас газ-уголь большеЦитата:независимые но праздник в честь королевы Британии празднуетеподозрительно)Цитата:Цитата:согласендля человека разбирающегося в кизике и клавиатурах вы удивительно разборчив в аббревиатурахЦитата:а вот сериал чернобыль гляньтам как раз об этом все рассказаноа лучше книгу чернбыль хиггинботама почитайтам ширеи про не совсем хорошие рмбк 1000и про контурыи про слабую защищенность системы с ошибкамии про вредность графитавот поэтому аэс особенно российский нам тут не очень нужен)Цитата:уже истерика у канадызадели его видатьна чайнике порвался что уже все подряд несет)))