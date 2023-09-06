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≡ Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47508
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 15:28
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У казахстанцев есть страх перед масштабными авариями, основанный на историческом опыте. По этой причине многие выступают против строительства атомной электростанции (АЭС), считает депутат Мажилиса Сергей Пономарев.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2756
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 18:46
#120
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Один мой коммент куда то бесследно пропал, попробую восстановить. В условиях всё нарастающего глобального дефицита энергии, ядерная энергетика это может быть большой шанс для нас .Нуклеафобия одна из самых наверное раскрученных страшилок в мире, для людей. Хотя последствия пандемии гораздо страшнее и ещё никто не знает какая зараза может ещё выплыть хоть искусственным, хоть естественным путём. Продолжающаяся сейчас война забирает жизни людей тысячами и никто не даст гарантии, что не будет какой либо ещё войны. Каждый год мы ощущаем всё больше влияние солнечной радиации, климат становится всё суше, еду выращивать становится проблематичнее. А тут мы гордо сядем и заявим не будет АЭС потому что вредно, мы слышали,пусть с голой ж..й, но радиационно чистые. Сценариев Апокалипсиса сотни, и мирный атом никак не стоит в первом десятке причин. А электричество могучая сила, которая может помочь даже чисто технологически перевернуть нашу жизнь
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2756
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 18:55
#121
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Цитата:
maxsaf:
первые два истерят?)

111 первые два коммента написал и потом не вступал по моему, это разве истерика? Абайка как и Вы собственно очень любит быть истиной в последней инстанции и быть специалистом во всём, от геополитики до энергетики, ну иногда в запале всё смешивается. Вполне простительно я думаю. Эта дискуссия мелкая наша показывает по моему мнению только то, какая опасность нас подстерегает по мере приближения референдума. При должном умении и старании лодку можно раскачать мама не горюй, что все забудут о первопричине споров. Очень бы не хотелось этого. Лучше бы сделали как всегда, волевым решением, без всякого народного волеизъявления, втихаря, как говорит Максаф. Вреда меньше было бы.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30297
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 19:03
#122
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Хех.
Если Россия построит станцию, это будет самый охраняемый объект в мире в радиусе 100 км, которым она будет шантажировать весь мир..
По подобию сегодняшнего Энергодара..
И ведь не выкуришь их от туда.
Весь Балхаш их будет по любому..
Так что только не они..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18872
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 19:15
#123
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Цитата:
saba:
попробую восстановить

Не зря старались - все правильно и логично
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18872
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 19:17
#124
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Цитата:
saba:
Лучше бы сделали как всегда, волевым решением, без всякого народного волеизъявления, втихаря, как говорит Максаф. Вреда меньше было бы.

Ну а о чем реально там говорить с народом? Атомная энергетика это не выбор развлечений на день города.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13952
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 08.09.23 - 12:45
#125
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Цитата:
maxsaf:
Не надо брать уран, опасно же, бери саксаул или кизяк и кидай в чан а дальше все то же самое

извините мы не канада
у нас с советских времен все чуть сложнее
это у вас кинул кизяк в печки вот и тепло дома в деревне
у нас газ-уголь больше
Цитата:
maxsaf:
Мы целых пять разных предложений рассматриваем, вот кого захотим, того и выберем, сами будем решать, мы же независимые

независимые но праздник в честь королевы Британии празднуете
подозрительно)

Цитата:
maxsaf:
Цтанция

Цитата:
maxsaf:
Цтанция

согласен
для человека разбирающегося в кизике и клавиатурах вы удивительно разборчив в аббревиатурах
Цитата:
maxsaf:
расскажите про порядок замены отработавших сборок, про первый и второй контуры теплообмена, про дублирование систем защиты

а вот сериал чернобыль глянь
там как раз об этом все рассказано
а лучше книгу чернбыль хиггинботама почитай
там шире
и про не совсем хорошие рмбк 1000
и про контуры
и про слабую защищенность системы с ошибками
и про вредность графита
вот поэтому аэс особенно российский нам тут не очень нужен)
Цитата:
maxsaf:
Есть же безопасная альтернатива, за пол часа поставил, кошмой обтянул и уже можно костер разводить

уже истерика у канады
задели его видать
на чайнике порвался что уже все подряд несет)))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18872
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 08.09.23 - 13:00
#126
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Цитата:
abaika95:
а вот сериал чернобыль глянь

Смотрел, там детально разобрали, провели работу над ошибками, повтор исключили
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13952
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 08.09.23 - 13:11
#127
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Цитата:
maxsaf:
Смотрел, там детально разобрали, провели работу над ошибками, повтор исключили

ничего не исключили
рмбк 1000 как пашет на тех же системных ошибках Александрова так и пашет
в ленинграде была уже на этой же системе мини авария в 90ые но ее быстро замяли
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18872
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 08.09.23 - 13:15
#128
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Цитата:
abaika95:
ничего не исключили

Ну все, проблем нет, пусть американцы строят, я ж не против ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30297
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 08.09.23 - 13:40
#129
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Не пойму, почему какая то массовая истерика у чужестранцев?
АЭС вроде наша, наши планы и все такое, у нас референдум, а они истерят..
Радоваться должны как вроде, за нас, своих, нет, с какой то ненавистью бота пишут и пишут..

[Исправлено: 111, 08.09.2023 - 13:41]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2756
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 08.09.23 - 13:47
#130
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Цитата:
111:
Не пойму, почему какая то массовая истерика у чужестранцев?

Это у него бзик такой. Пытается доказать, что он намного умнее нас, по одному факту, что вовремя покинул Казахстан, а не остался, как мы убогие. Поэтому у него есть моральное право смеяться над нами и доказывать, что Казахстан во всех сферах это отстой и прошлый век.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30297
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 08.09.23 - 13:49
#131
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Цитата:
saba:
Пытается доказать, что он намного умнее нас,

Умнее не тот, кто ищет себе нового хозяина, который накормит его, умнее тот, у кого нет хозяина и пищу добывает сам.
Как то так.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4734
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 08.09.23 - 13:55
#132
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Цитата:
saba:
что он намного умнее нас, по одному факту,


Думаю, другое: - есть такой синдром - аутофобия - когда ты ТАМ абсалютно НИКОМУ не нужен: - ведь не канада к нему стремилась, а он к канаде.
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8346
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 08.09.23 - 13:56
#133
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Цитата:
111:
Не пойму,

----Так ты сам со своего первого комментария всех завел :lol: ,вставив политику . В статье вообще не упоминается , кто будет строить.
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1791
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 08.09.23 - 14:03
#134
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Уважаемые пользователи. Напоминаю. что в дискуссии не нужно переходить на обсуждение личности оппонентов. Далее отклонение от темы будем удалять.
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