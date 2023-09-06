Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47508
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 15:28
У казахстанцев есть страх перед масштабными авариями, основанный на историческом опыте. По этой причине многие выступают против строительства атомной электростанции (АЭС), считает депутат Мажилиса Сергей Пономарев.
Читать новость
Читать новость
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 18:46
Один мой коммент куда то бесследно пропал, попробую восстановить. В условиях всё нарастающего глобального дефицита энергии, ядерная энергетика это может быть большой шанс для нас .Нуклеафобия одна из самых наверное раскрученных страшилок в мире, для людей. Хотя последствия пандемии гораздо страшнее и ещё никто не знает какая зараза может ещё выплыть хоть искусственным, хоть естественным путём. Продолжающаяся сейчас война забирает жизни людей тысячами и никто не даст гарантии, что не будет какой либо ещё войны. Каждый год мы ощущаем всё больше влияние солнечной радиации, климат становится всё суше, еду выращивать становится проблематичнее. А тут мы гордо сядем и заявим не будет АЭС потому что вредно, мы слышали,пусть с голой ж..й, но радиационно чистые. Сценариев Апокалипсиса сотни, и мирный атом никак не стоит в первом десятке причин. А электричество могучая сила, которая может помочь даже чисто технологически перевернуть нашу жизнь
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 18:55
Цитата:
111 первые два коммента написал и потом не вступал по моему, это разве истерика? Абайка как и Вы собственно очень любит быть истиной в последней инстанции и быть специалистом во всём, от геополитики до энергетики, ну иногда в запале всё смешивается. Вполне простительно я думаю. Эта дискуссия мелкая наша показывает по моему мнению только то, какая опасность нас подстерегает по мере приближения референдума. При должном умении и старании лодку можно раскачать мама не горюй, что все забудут о первопричине споров. Очень бы не хотелось этого. Лучше бы сделали как всегда, волевым решением, без всякого народного волеизъявления, втихаря, как говорит Максаф. Вреда меньше было бы.
maxsaf:
первые два истерят?)
первые два истерят?)
111 первые два коммента написал и потом не вступал по моему, это разве истерика? Абайка как и Вы собственно очень любит быть истиной в последней инстанции и быть специалистом во всём, от геополитики до энергетики, ну иногда в запале всё смешивается. Вполне простительно я думаю. Эта дискуссия мелкая наша показывает по моему мнению только то, какая опасность нас подстерегает по мере приближения референдума. При должном умении и старании лодку можно раскачать мама не горюй, что все забудут о первопричине споров. Очень бы не хотелось этого. Лучше бы сделали как всегда, волевым решением, без всякого народного волеизъявления, втихаря, как говорит Максаф. Вреда меньше было бы.
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 19:03
Хех.
Если Россия построит станцию, это будет самый охраняемый объект в мире в радиусе 100 км, которым она будет шантажировать весь мир..
По подобию сегодняшнего Энергодара..
И ведь не выкуришь их от туда.
Весь Балхаш их будет по любому..
Так что только не они..
Если Россия построит станцию, это будет самый охраняемый объект в мире в радиусе 100 км, которым она будет шантажировать весь мир..
По подобию сегодняшнего Энергодара..
И ведь не выкуришь их от туда.
Весь Балхаш их будет по любому..
Так что только не они..
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 19:15
Цитата:
Не зря старались - все правильно и логично
saba:
попробую восстановить
попробую восстановить
Не зря старались - все правильно и логично
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 19:17
Цитата:
Ну а о чем реально там говорить с народом? Атомная энергетика это не выбор развлечений на день города.
saba:
Лучше бы сделали как всегда, волевым решением, без всякого народного волеизъявления, втихаря, как говорит Максаф. Вреда меньше было бы.
Лучше бы сделали как всегда, волевым решением, без всякого народного волеизъявления, втихаря, как говорит Максаф. Вреда меньше было бы.
Ну а о чем реально там говорить с народом? Атомная энергетика это не выбор развлечений на день города.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13952
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 08.09.23 - 12:45
Цитата:
извините мы не канада
у нас с советских времен все чуть сложнее
это у вас кинул кизяк в печки вот и тепло дома в деревне
у нас газ-уголь больше
Цитата:
независимые но праздник в честь королевы Британии празднуете
подозрительно)
Цитата:
Цитата:
согласен
для человека разбирающегося в кизике и клавиатурах вы удивительно разборчив в аббревиатурах
Цитата:
а вот сериал чернобыль глянь
там как раз об этом все рассказано
а лучше книгу чернбыль хиггинботама почитай
там шире
и про не совсем хорошие рмбк 1000
и про контуры
и про слабую защищенность системы с ошибками
и про вредность графита
вот поэтому аэс особенно российский нам тут не очень нужен)
Цитата:
уже истерика у канады
задели его видать
на чайнике порвался что уже все подряд несет)))
maxsaf:
Не надо брать уран, опасно же, бери саксаул или кизяк и кидай в чан а дальше все то же самое
Не надо брать уран, опасно же, бери саксаул или кизяк и кидай в чан а дальше все то же самое
извините мы не канада
у нас с советских времен все чуть сложнее
это у вас кинул кизяк в печки вот и тепло дома в деревне
у нас газ-уголь больше
Цитата:
maxsaf:
Мы целых пять разных предложений рассматриваем, вот кого захотим, того и выберем, сами будем решать, мы же независимые
Мы целых пять разных предложений рассматриваем, вот кого захотим, того и выберем, сами будем решать, мы же независимые
независимые но праздник в честь королевы Британии празднуете
подозрительно)
Цитата:
maxsaf:
Цтанция
Цтанция
Цитата:
maxsaf:
Цтанция
Цтанция
согласен
для человека разбирающегося в кизике и клавиатурах вы удивительно разборчив в аббревиатурах
Цитата:
maxsaf:
расскажите про порядок замены отработавших сборок, про первый и второй контуры теплообмена, про дублирование систем защиты
расскажите про порядок замены отработавших сборок, про первый и второй контуры теплообмена, про дублирование систем защиты
а вот сериал чернобыль глянь
там как раз об этом все рассказано
а лучше книгу чернбыль хиггинботама почитай
там шире
и про не совсем хорошие рмбк 1000
и про контуры
и про слабую защищенность системы с ошибками
и про вредность графита
вот поэтому аэс особенно российский нам тут не очень нужен)
Цитата:
maxsaf:
Есть же безопасная альтернатива, за пол часа поставил, кошмой обтянул и уже можно костер разводить
Есть же безопасная альтернатива, за пол часа поставил, кошмой обтянул и уже можно костер разводить
уже истерика у канады
задели его видать
на чайнике порвался что уже все подряд несет)))
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 08.09.23 - 13:00
Цитата:
Смотрел, там детально разобрали, провели работу над ошибками, повтор исключили
abaika95:
а вот сериал чернобыль глянь
а вот сериал чернобыль глянь
Смотрел, там детально разобрали, провели работу над ошибками, повтор исключили
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13952
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 08.09.23 - 13:11
Цитата:
ничего не исключили
рмбк 1000 как пашет на тех же системных ошибках Александрова так и пашет
в ленинграде была уже на этой же системе мини авария в 90ые но ее быстро замяли
maxsaf:
Смотрел, там детально разобрали, провели работу над ошибками, повтор исключили
Смотрел, там детально разобрали, провели работу над ошибками, повтор исключили
ничего не исключили
рмбк 1000 как пашет на тех же системных ошибках Александрова так и пашет
в ленинграде была уже на этой же системе мини авария в 90ые но ее быстро замяли
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 08.09.23 - 13:15
Цитата:
Ну все, проблем нет, пусть американцы строят, я ж не против
abaika95:
ничего не исключили
ничего не исключили
Ну все, проблем нет, пусть американцы строят, я ж не против
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 08.09.23 - 13:40
Не пойму, почему какая то массовая истерика у чужестранцев?
АЭС вроде наша, наши планы и все такое, у нас референдум, а они истерят..
Радоваться должны как вроде, за нас, своих, нет, с какой то ненавистью бота пишут и пишут..
[Исправлено: 111, 08.09.2023 - 13:41]
АЭС вроде наша, наши планы и все такое, у нас референдум, а они истерят..
Радоваться должны как вроде, за нас, своих, нет, с какой то ненавистью бота пишут и пишут..
[Исправлено: 111, 08.09.2023 - 13:41]
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 08.09.23 - 13:47
Цитата:
Это у него бзик такой. Пытается доказать, что он намного умнее нас, по одному факту, что вовремя покинул Казахстан, а не остался, как мы убогие. Поэтому у него есть моральное право смеяться над нами и доказывать, что Казахстан во всех сферах это отстой и прошлый век.
111:
Не пойму, почему какая то массовая истерика у чужестранцев?
Не пойму, почему какая то массовая истерика у чужестранцев?
Это у него бзик такой. Пытается доказать, что он намного умнее нас, по одному факту, что вовремя покинул Казахстан, а не остался, как мы убогие. Поэтому у него есть моральное право смеяться над нами и доказывать, что Казахстан во всех сферах это отстой и прошлый век.
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 08.09.23 - 13:49
Цитата:
Умнее не тот, кто ищет себе нового хозяина, который накормит его, умнее тот, у кого нет хозяина и пищу добывает сам.
Как то так.
saba:
Пытается доказать, что он намного умнее нас,
Пытается доказать, что он намного умнее нас,
Умнее не тот, кто ищет себе нового хозяина, который накормит его, умнее тот, у кого нет хозяина и пищу добывает сам.
Как то так.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4734
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 08.09.23 - 13:55
Цитата:
Думаю, другое: - есть такой синдром - аутофобия - когда ты ТАМ абсалютно НИКОМУ не нужен: - ведь не канада к нему стремилась, а он к канаде.
saba:
что он намного умнее нас, по одному факту,
что он намного умнее нас, по одному факту,
Думаю, другое: - есть такой синдром - аутофобия - когда ты ТАМ абсалютно НИКОМУ не нужен: - ведь не канада к нему стремилась, а он к канаде.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 8346
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 08.09.23 - 13:56
Цитата:
----Так ты сам со своего первого комментария всех завел ,вставив политику . В статье вообще не упоминается , кто будет строить.
111:
Не пойму,
Не пойму,
----Так ты сам со своего первого комментария всех завел ,вставив политику . В статье вообще не упоминается , кто будет строить.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1791
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 08.09.23 - 14:03
Уважаемые пользователи. Напоминаю. что в дискуссии не нужно переходить на обсуждение личности оппонентов. Далее отклонение от темы будем удалять.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать