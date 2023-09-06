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Сделать безопасный переход еще и комфортным - Как заставить горожан не перебегать дорогу на пр. Назарбаева, решал на месте аким Костаная
Сделать безопасный переход еще и комфортным - Как заставить горожан не перебегать дорогу на пр. Назарбаева, решал на месте аким Костаная
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