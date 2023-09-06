Отправлено: - 11:17

ACROS:

из моей головы,

Цитата:Лучше не упоминать об этом. Иначе,потом если светофор установят, жители Юбилейного,Северо-Запада, Береке, Алтын Армана будут знать кого проклинать, стоя в пробкеПочувствовали одно перечисление микрорайонов сколько времени заняло. А представляете если к одному действующему светофору на расстоянии 400 м ещё один добавят? А если к осени дорогу через Аэропорт не пустят?, сказала же НГ, слишком много денег Костанаю к форуму выделили. А дорогу под шумок тоже вроде в расходы к форуму пустили.