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≡ Вопрос о строительстве атомной электростанции в Казахстане...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47507
Вопрос о строительстве атомной электростанции в Казахстане...
Отправлено: 07.09.23 - 10:06
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Вопрос о строительстве атомной электростанции в Казахстане вынесут на общенародный референдум. Примете ли вы в нем участие?
Результаты опроса

maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18852
Вопрос о строительстве атомной электростанции в Казахстане...
Отправлено: 07.09.23 - 22:05
#15
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Цитата:
ACROS:
И дым Отечества - несладок !!

А если скажу, что сладок - поверите?)) Там кстати, не дым а пар из трубы АЭС. Но это не важно. :lol:
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1122
Re: Вопрос о строительстве атомной электростанции в Казахстане...
Отправлено: 07.09.23 - 23:16
#16
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Цитата:
maxsaf:

Да вы тролль 700 уровня
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18852
Вопрос о строительстве атомной электростанции в Казахстане...
Отправлено: 07.09.23 - 23:20
#17
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Цитата:
electro:
Да вы тролль 700 уровня

Благодарю, конечно, но ценить надо было раньше. А ещё я в ядерной физике разбираюсь, с детства увлекался, многое об элементарных частицах знаю, до сих пор читаю с удовольствием статьи об устройстве современных АЭС. ;-) :lol:
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