Отправлено: - 23:20

electro:

Да вы тролль 700 уровня

Цитата:Благодарю, конечно, но ценить надо было раньше. А ещё я в ядерной физике разбираюсь, с детства увлекался, многое об элементарных частицах знаю, до сих пор читаю с удовольствием статьи об устройстве современных АЭС.