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≡ Вечером - стулья, ночью - унитазы - Проблема с негабаритным мусором в Костанае годами имеет статус нерешаемой
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47506
Вечером - стулья, ночью - унитазы - Проблема с негабаритным мусором в Костанае годами имеет статус нерешаемой
Отправлено: 07.09.23 - 21:12
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Привычная, как рассвет, утренняя картина почти в любом дворе областного центра - рядом с контейнерной площадкой навалено и наставлено все, что угодно. От старой мебели до б/у сантехники. Иногда там же оставляют строительный мусор в мешках... На аппаратных и прочих совещаниях спрос за безобразие учиняют с ТОО «Тазалык-2012», руководство которого отвечает, что вообще-то фирма обязана вывозить прежде всего бытовой мусор, а не драные кресла.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4729
Re: Вечером - стулья, ночью - унитазы - Проблема с негабаритным...
Отправлено: 07.09.23 - 21:12
#1
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Надо, в порядке эксперимента или как модно нынче, пилотный проект: - "Тазалык" и прочию братию поставить на "счётчик": - то есть пусть им бюджет или жильцы, кроме тарифа, доплачивает за количество вывезенного груза с микрорайонов, всё равно ведь , хоть после 10 звонков, но вывозят и причём бесплатно. Они подмётки будут рвать : - - сдельщина всегда хорошо оплачивалась.
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