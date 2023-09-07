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Вечером - стулья, ночью - унитазы - Проблема с негабаритным мусором в Костанае годами имеет статус нерешаемой
Вечером - стулья, ночью - унитазы - Проблема с негабаритным мусором в Костанае годами имеет статус нерешаемой
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