Отправлено: - 21:12

Привычная, как рассвет, утренняя картина почти в любом дворе областного центра - рядом с контейнерной площадкой навалено и наставлено все, что угодно. От старой мебели до б/у сантехники. Иногда там же оставляют строительный мусор в мешках... На аппаратных и прочих совещаниях спрос за безобразие учиняют с ТОО «Тазалык-2012», руководство которого отвечает, что вообще-то фирма обязана вывозить прежде всего бытовой мусор, а не драные кресла.