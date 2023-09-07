Отправлено: - 17:00

saba:

Всё в наших руках, только и тут можно всё похерить.

Цитата:Всё правильно, сказали, только поправочки: --не ВСЁ в наших руках; в руках, но ИХ (рукастая семья)-не можно, а УЖЕ похерили ( ТРИДЦАТЬ лет коту под хвост - КНР, Ю.Корея, Сингапур, арабы- ушли и далеко от нас, и не только они, но и узбеки и кыргызы нас догоняют и идут вровень).