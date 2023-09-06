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≡ Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47505
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 15:28
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У казахстанцев есть страх перед масштабными авариями, основанный на историческом опыте. По этой причине многие выступают против строительства атомной электростанции (АЭС), считает депутат Мажилиса Сергей Пономарев.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2747
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 18:46
#120
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Один мой коммент куда то бесследно пропал, попробую восстановить. В условиях всё нарастающего глобального дефицита энергии, ядерная энергетика это может быть большой шанс для нас .Нуклеафобия одна из самых наверное раскрученных страшилок в мире, для людей. Хотя последствия пандемии гораздо страшнее и ещё никто не знает какая зараза может ещё выплыть хоть искусственным, хоть естественным путём. Продолжающаяся сейчас война забирает жизни людей тысячами и никто не даст гарантии, что не будет какой либо ещё войны. Каждый год мы ощущаем всё больше влияние солнечной радиации, климат становится всё суше, еду выращивать становится проблематичнее. А тут мы гордо сядем и заявим не будет АЭС потому что вредно, мы слышали,пусть с голой ж..й, но радиационно чистые. Сценариев Апокалипсиса сотни, и мирный атом никак не стоит в первом десятке причин. А электричество могучая сила, которая может помочь даже чисто технологически перевернуть нашу жизнь
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2747
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 18:55
#121
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Цитата:
maxsaf:
первые два истерят?)

111 первые два коммента написал и потом не вступал по моему, это разве истерика? Абайка как и Вы собственно очень любит быть истиной в последней инстанции и быть специалистом во всём, от геополитики до энергетики, ну иногда в запале всё смешивается. Вполне простительно я думаю. Эта дискуссия мелкая наша показывает по моему мнению только то, какая опасность нас подстерегает по мере приближения референдума. При должном умении и старании лодку можно раскачать мама не горюй, что все забудут о первопричине споров. Очень бы не хотелось этого. Лучше бы сделали как всегда, волевым решением, без всякого народного волеизъявления, втихаря, как говорит Максаф. Вреда меньше было бы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30291
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 19:03
#122
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Хех.
Если Россия построит станцию, это будет самый охраняемый объект в мире в радиусе 100 км, которым она будет шантажировать весь мир..
По подобию сегодняшнего Энергодара..
И ведь не выкуришь их от туда.
Весь Балхаш их будет по любому..
Так что только не они..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18844
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 19:15
#123
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Цитата:
saba:
попробую восстановить

Не зря старались - все правильно и логично
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18844
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 19:17
#124
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Цитата:
saba:
Лучше бы сделали как всегда, волевым решением, без всякого народного волеизъявления, втихаря, как говорит Максаф. Вреда меньше было бы.

Ну а о чем реально там говорить с народом? Атомная энергетика это не выбор развлечений на день города.
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