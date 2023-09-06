Отправлено: - 19:17

saba:

Лучше бы сделали как всегда, волевым решением, без всякого народного волеизъявления, втихаря, как говорит Максаф. Вреда меньше было бы.

Цитата:Ну а о чем реально там говорить с народом? Атомная энергетика это не выбор развлечений на день города.