Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47505
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 15:28
У казахстанцев есть страх перед масштабными авариями, основанный на историческом опыте. По этой причине многие выступают против строительства атомной электростанции (АЭС), считает депутат Мажилиса Сергей Пономарев.
Читать новость
Читать новость
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 15:18
Цитата:
Брехня. Стройте американскую, какие проблемы, вы же независимые
abaika95:
что казахстану без российского аэс ну никак
что казахстану без российского аэс ну никак
Брехня. Стройте американскую, какие проблемы, вы же независимые
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 15:19
Цитата:
Действительно, причем?...
abaika95:
казалось бы причем тут тепло и энергостанции
казалось бы причем тут тепло и энергостанции
Действительно, причем?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13938
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 15:43
Цитата:
чтобы потом северный согдистан истерику устроил?
ооооой карааааул
опять зрада!!! нас подставили! !нас кинули наши союзники!!! ааааа
па-ма-ги-те!!!
лёёёёёёлиииик!
в казахстане американцы аэс решили построить! и нас не спросивши!!
мы же сверхдыржава! аааа
нет
чтобы уберечь себя от истеричных воплей уж лучше вообще аэс тут не ставить)
Цитата:
понятно
учитель информатики не понимает что такое тепловая энергия и электроэнергия
объясню как пятикласснику
с программистами к слову так и надо общаться
они кроме чистки клавиатур ни в чем другом больше не шарят)
у нас дома осенью есть батареи
это трубы такие железные
у вас в канаде незнаю может печи до сих пор в подвалах
и кизяк
так вот в городской ТЭЦ это такая тепло энергостанция
там ребята кидают уголь в такие бооольшие печки (ну чтобы понятнее все упростим)
уголь прогорает нагревая воду в чайнике огромном (чтобы аналогия была ближе)
а от чайника идут трубы по всему городу
эти трубы попадают в подвалы и уже под давлением поднимают тепло по этажам
так вот наши батареи в домах нагреваются и дома становится тепло
там еще эффект обратки но это уже сложно
задание на дом:
все мы видели фильмы про зимний нью йорк
там везде из под земли и с небоскребов бьет пар
это вот тоже отопление
но почему пар выпускает каждый небоскреб?
а что такое электроэнергетика?
есть АЭС
берем уран
опускаем в чан (опускаем подробности про гарфит, тепло и энергопроводность итд)
этот чан накаляет стенки чайника с водой
из носика чайника бьет пар
мы этот пар по трубам двигаем к турбинам
турбины начинают крутиться вырабатывая электричество
ну это такие искры помогающие тебе сидеть в компуктере
электричество это собирают по проводам и гонят через различные транзисторы и распределители к нам в дома
вуаля у нас есть дома свет
maxsaf:
Брехня. Стройте американскую, какие проблемы, вы же независимые
Брехня. Стройте американскую, какие проблемы, вы же независимые
чтобы потом северный согдистан истерику устроил?
ооооой карааааул
опять зрада!!! нас подставили! !нас кинули наши союзники!!! ааааа
па-ма-ги-те!!!
лёёёёёёлиииик!
в казахстане американцы аэс решили построить! и нас не спросивши!!
мы же сверхдыржава! аааа
нет
чтобы уберечь себя от истеричных воплей уж лучше вообще аэс тут не ставить)
Цитата:
maxsaf:
Действительно, причем?
Действительно, причем?
понятно
учитель информатики не понимает что такое тепловая энергия и электроэнергия
объясню как пятикласснику
с программистами к слову так и надо общаться
они кроме чистки клавиатур ни в чем другом больше не шарят)
у нас дома осенью есть батареи
это трубы такие железные
у вас в канаде незнаю может печи до сих пор в подвалах
и кизяк
так вот в городской ТЭЦ это такая тепло энергостанция
там ребята кидают уголь в такие бооольшие печки (ну чтобы понятнее все упростим)
уголь прогорает нагревая воду в чайнике огромном (чтобы аналогия была ближе)
а от чайника идут трубы по всему городу
эти трубы попадают в подвалы и уже под давлением поднимают тепло по этажам
так вот наши батареи в домах нагреваются и дома становится тепло
там еще эффект обратки но это уже сложно
задание на дом:
все мы видели фильмы про зимний нью йорк
там везде из под земли и с небоскребов бьет пар
это вот тоже отопление
но почему пар выпускает каждый небоскреб?
а что такое электроэнергетика?
есть АЭС
берем уран
опускаем в чан (опускаем подробности про гарфит, тепло и энергопроводность итд)
этот чан накаляет стенки чайника с водой
из носика чайника бьет пар
мы этот пар по трубам двигаем к турбинам
турбины начинают крутиться вырабатывая электричество
ну это такие искры помогающие тебе сидеть в компуктере
электричество это собирают по проводам и гонят через различные транзисторы и распределители к нам в дома
вуаля у нас есть дома свет
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 8341
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 17:02
Цитата:
---Так в статье ни слова не сказано кто будет строит . Это во втором комменте все перевернул
maxsaf:
Стройте американскую,
Стройте американскую,
---Так в статье ни слова не сказано кто будет строит . Это во втором комменте все перевернул
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4725
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 17:23
Цитата:
Ребята- это как то жизнерадостно и весело, в жизни они попроще: - вечно поддатые, небритые, с мутными глазами, втихаря продающие уголь мешками (на похмел), с гордым именем - кочегар.
[Исправлено: ACROS, 07.09.2023 - 17:24]
abaika95:
ребята кидают уголь
ребята кидают уголь
Ребята- это как то жизнерадостно и весело, в жизни они попроще: - вечно поддатые, небритые, с мутными глазами, втихаря продающие уголь мешками (на похмел), с гордым именем - кочегар.
[Исправлено: ACROS, 07.09.2023 - 17:24]
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 17:49
Цитата:
Не надо брать уран, опасно же, бери саксаул или кизяк и кидай в чан а дальше все то же самое
abaika95:
берем уран опускаем в чан (опускаем подробности про гарфит, тепло и энергопроводность итд) этот чан накаляет стенки чайника с водой из носика чайника бьет пар мы этот пар по трубам двигаем к турбинам турбины начинают крутиться вырабатывая электричество ну это такие искры помогающие тебе сидеть в компуктере электричество это собирают по проводам и гонят через различные транзисторы и распределители к нам в дома вуаля у нас есть дома свет
берем уран опускаем в чан (опускаем подробности про гарфит, тепло и энергопроводность итд) этот чан накаляет стенки чайника с водой из носика чайника бьет пар мы этот пар по трубам двигаем к турбинам турбины начинают крутиться вырабатывая электричество ну это такие искры помогающие тебе сидеть в компуктере электричество это собирают по проводам и гонят через различные транзисторы и распределители к нам в дома вуаля у нас есть дома свет
Не надо брать уран, опасно же, бери саксаул или кизяк и кидай в чан а дальше все то же самое
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 17:54
Цитата:
Мы целых пять разных предложений рассматриваем, вот кого захотим, того и выберем, сами будем решать, мы же независимые
abaika95:
мы же сверхдыржава!
мы же сверхдыржава!
Мы целых пять разных предложений рассматриваем, вот кого захотим, того и выберем, сами будем решать, мы же независимые
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4725
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 17:55
Цитата:
Значит: -
-если ОПАСНО - то зачем строить АЭС - не нужен он нам.
- и второе: - саксаул и кизяк - это ТЭЦ; а уран - это АЭС.
Он на пальцах обьяснил вам.
maxsaf:
Не надо брать уран, опасно же, бери саксаул или кизяк и кидай в чан
Не надо брать уран, опасно же, бери саксаул или кизяк и кидай в чан
Значит: -
-если ОПАСНО - то зачем строить АЭС - не нужен он нам.
- и второе: - саксаул и кизяк - это ТЭЦ; а уран - это АЭС.
Он на пальцах обьяснил вам.
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 17:57
Цитата:
Цтанция
abaika95:
ТЭЦ это такая тепло энергостанция
ТЭЦ это такая тепло энергостанция
Цтанция
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 18:04
Цитата:
Не надо опускать подробности - это же самое интересное) расскажите про порядок замены отработавших сборок, про первый и второй контуры теплообмена, про дублирование систем защиты
abaika95:
опускаем подробности про гарфит, тепло и энергопроводность итд) этот чан накаляет стенки чайника с водой
опускаем подробности про гарфит, тепло и энергопроводность итд) этот чан накаляет стенки чайника с водой
Не надо опускать подробности - это же самое интересное) расскажите про порядок замены отработавших сборок, про первый и второй контуры теплообмена, про дублирование систем защиты
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 18:05
Цитата:
Нет, это СЭС и КЭС
ACROS:
саксаул и кизяк - это ТЭЦ
саксаул и кизяк - это ТЭЦ
Нет, это СЭС и КЭС
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 18:10
Цитата:
Так у вас и дома падают сами по себе, тоже опасно, а если опасно - то зачем строить? Есть же безопасная альтернатива, за пол часа поставил, кошмой обтянул и уже можно костер разводить
ACROS:
если ОПАСНО - то зачем строить АЭС
если ОПАСНО - то зачем строить АЭС
Так у вас и дома падают сами по себе, тоже опасно, а если опасно - то зачем строить? Есть же безопасная альтернатива, за пол часа поставил, кошмой обтянул и уже можно костер разводить
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2747
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 18:23
Цитата:
Это первый коммент, дальше пошло в развитие
abaika95:
не хотят чтобы строительство тут вел росатом
не хотят чтобы строительство тут вел росатом
Это первый коммент, дальше пошло в развитие
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2747
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 18:29
Кто будет строить ещё не решено, там ещё разница в технологиях. Я же говорю послушайте Джакишева. Человек как никак возглавлял Казатомпром, пока его не посадили по личной просьбе г-на Путина, при этом такой ярко выражаемой обиды как у г-на Максафа с его ценниками у него нет, хоть и отсидел 11 лет. Он рассуждает в категориях наилучшего применения разных технологий в ядерной энергетике для нас
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 18:38
Цитата:
Ну так а чё тогда первые два истерят?))
saba:
Кто будет строить ещё не решено
Кто будет строить ещё не решено
Ну так а чё тогда первые два истерят?))
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 24
|Зарегистрированные пользователи: maxsaf
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать