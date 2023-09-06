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≡ Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47505
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 15:28
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У казахстанцев есть страх перед масштабными авариями, основанный на историческом опыте. По этой причине многие выступают против строительства атомной электростанции (АЭС), считает депутат Мажилиса Сергей Пономарев.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18844
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 15:18
#105
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Цитата:
abaika95:
что казахстану без российского аэс ну никак

Брехня. Стройте американскую, какие проблемы, вы же независимые :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18844
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 15:19
#106
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Цитата:
abaika95:
казалось бы причем тут тепло и энергостанции

Действительно, причем?... :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13938
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 15:43
#107
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Цитата:
maxsaf:
Брехня. Стройте американскую, какие проблемы, вы же независимые

чтобы потом северный согдистан истерику устроил?
ооооой карааааул
опять зрада!!! нас подставили! !нас кинули наши союзники!!! ааааа
па-ма-ги-те!!!
лёёёёёёлиииик!
в казахстане американцы аэс решили построить! и нас не спросивши!!
мы же сверхдыржава! аааа

нет
чтобы уберечь себя от истеричных воплей уж лучше вообще аэс тут не ставить)
Цитата:
maxsaf:
Действительно, причем?

понятно
учитель информатики не понимает что такое тепловая энергия и электроэнергия
объясню как пятикласснику
с программистами к слову так и надо общаться
они кроме чистки клавиатур ни в чем другом больше не шарят)

у нас дома осенью есть батареи
это трубы такие железные
у вас в канаде незнаю может печи до сих пор в подвалах
и кизяк
так вот в городской ТЭЦ это такая тепло энергостанция
там ребята кидают уголь в такие бооольшие печки (ну чтобы понятнее все упростим)
уголь прогорает нагревая воду в чайнике огромном (чтобы аналогия была ближе)
а от чайника идут трубы по всему городу
эти трубы попадают в подвалы и уже под давлением поднимают тепло по этажам
так вот наши батареи в домах нагреваются и дома становится тепло
там еще эффект обратки но это уже сложно

задание на дом:
все мы видели фильмы про зимний нью йорк
там везде из под земли и с небоскребов бьет пар
это вот тоже отопление
но почему пар выпускает каждый небоскреб?


а что такое электроэнергетика?
есть АЭС
берем уран
опускаем в чан (опускаем подробности про гарфит, тепло и энергопроводность итд)
этот чан накаляет стенки чайника с водой
из носика чайника бьет пар
мы этот пар по трубам двигаем к турбинам
турбины начинают крутиться вырабатывая электричество
ну это такие искры помогающие тебе сидеть в компуктере
электричество это собирают по проводам и гонят через различные транзисторы и распределители к нам в дома
вуаля у нас есть дома свет
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8341
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 17:02
#108
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Цитата:
maxsaf:
Стройте американскую,

---Так в статье ни слова не сказано кто будет строит . Это во втором комменте все перевернул
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4725
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 17:23
#109
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Цитата:
abaika95:
ребята кидают уголь


Ребята- это как то жизнерадостно и весело, в жизни они попроще: - вечно поддатые, небритые, с мутными глазами, втихаря продающие уголь мешками (на похмел), с гордым именем - кочегар.

[Исправлено: ACROS, 07.09.2023 - 17:24]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18844
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 17:49
#110
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Цитата:
abaika95:
берем уран опускаем в чан (опускаем подробности про гарфит, тепло и энергопроводность итд) этот чан накаляет стенки чайника с водой из носика чайника бьет пар мы этот пар по трубам двигаем к турбинам турбины начинают крутиться вырабатывая электричество ну это такие искры помогающие тебе сидеть в компуктере электричество это собирают по проводам и гонят через различные транзисторы и распределители к нам в дома вуаля у нас есть дома свет

Не надо брать уран, опасно же, бери саксаул или кизяк и кидай в чан 8-) а дальше все то же самое :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18844
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 17:54
#111
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Цитата:
abaika95:
мы же сверхдыржава!

Мы целых пять разных предложений рассматриваем, вот кого захотим, того и выберем, сами будем решать, мы же независимые :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4725
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 17:55
#112
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Цитата:
maxsaf:
Не надо брать уран, опасно же, бери саксаул или кизяк и кидай в чан


Значит: -
-если ОПАСНО - то зачем строить АЭС - не нужен он нам.
- и второе: - саксаул и кизяк - это ТЭЦ; а уран - это АЭС.
Он на пальцах обьяснил вам.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18844
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 17:57
#113
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Цитата:
abaika95:
ТЭЦ это такая тепло энергостанция

Цтанция :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18844
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 18:04
#114
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Цитата:
abaika95:
опускаем подробности про гарфит, тепло и энергопроводность итд) этот чан накаляет стенки чайника с водой

Не надо опускать подробности - это же самое интересное) расскажите про порядок замены отработавших сборок, про первый и второй контуры теплообмена, про дублирование систем защиты ;-)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18844
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 18:05
#115
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Цитата:
ACROS:
саксаул и кизяк - это ТЭЦ

Нет, это СЭС и КЭС :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18844
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 18:10
#116
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Цитата:
ACROS:
если ОПАСНО - то зачем строить АЭС

Так у вас и дома падают сами по себе, тоже опасно, а если опасно - то зачем строить? Есть же безопасная альтернатива, за пол часа поставил, кошмой обтянул и уже можно костер разводить :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2747
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 18:23
#117
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Цитата:
abaika95:
не хотят чтобы строительство тут вел росатом

Это первый коммент, дальше пошло в развитие
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2747
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 18:29
#118
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Кто будет строить ещё не решено, там ещё разница в технологиях. Я же говорю послушайте Джакишева. Человек как никак возглавлял Казатомпром, пока его не посадили по личной просьбе г-на Путина, при этом такой ярко выражаемой обиды как у г-на Максафа с его ценниками у него нет, хоть и отсидел 11 лет. Он рассуждает в категориях наилучшего применения разных технологий в ядерной энергетике для нас
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18844
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 18:38
#119
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Цитата:
saba:
Кто будет строить ещё не решено

Ну так а чё тогда первые два истерят?))
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