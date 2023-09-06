Отправлено: - 15:30

Сабыр:

А когда у вас подьем 1 к 10,почему вы 300е покупаете?

Цитата:У нас со двора уже две себе особняки по 50 лимонов купили, свои многочисленные хаты, что скупают каждый год сдают.Подо мной живет третий, он редкий гость тут, в основном в коттедже тоже своем, но странно, не сдает хату.Этот карасуский.А в Береке сколько их хат накупило, потому что денег некуда девать буквально, но правильно делают, на стадии котлована вкладываются и ловят по 5-7 миллионов за пару лет..Ну правда пашут, спору нет, просто ноют, то жара была, то дожди, то приезжал тут ныл российское зерно, но крузак правда маме двухсотый подарил, не 300, значит действительно дела плохи..