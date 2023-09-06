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Аграрии Костанайской области просят объявить ЧС. Они не могут собрать урожай
Аграрии Костанайской области просят объявить ЧС. Они не могут собрать урожай
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47505
Аграрии Костанайской области просят объявить ЧС. Они не могут собрать урожай
Отправлено: 06.09.23 - 12:59
Из-за проливных дождей зерно может сгнить на полях. Вторую неделю фермеры Костанайской области не могут приступить к уборке урожая. Техника вязнет в грязи. Более 80% посевов созрели и готовы к уборке, но погода не даёт это сделать.
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О
(Пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.19
- Сообщений:
- 8
Re: Аграрии Костанайской области просят объявить ЧС. Они не...
Отправлено: 06.09.23 - 12:59
Главное, что ввоз российской пшеницы запретили до апреля 2024. Чем людей будут кормить? Сколько будет стоить мука, крупы?
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1275
Re: Аграрии Костанайской области просят объявить ЧС. Они не...
Отправлено: 06.09.23 - 15:09
Достали со своим нытьём! Вы что,самые бедные?! Бизнес да,такая штука! Солярку им подешевле подавай ,субсидии выдавай,ЧС обьявляй! А когда у вас подьем 1 к 10,почему вы 300е покупаете? Откладывайте! Вот как раз на такие случаи! Возвысили этих хлеборобов до Богов! У всех рискованный бизнес!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 30289
Аграрии Костанайской области просят объявить ЧС. Они не могут собрать урожай
Отправлено: 06.09.23 - 15:30
Цитата:
У нас со двора уже две себе особняки по 50 лимонов купили, свои многочисленные хаты, что скупают каждый год сдают.
Подо мной живет третий, он редкий гость тут, в основном в коттедже тоже своем, но странно, не сдает хату.
Этот карасуский.
А в Береке сколько их хат накупило, потому что денег некуда девать буквально, но правильно делают, на стадии котлована вкладываются и ловят по 5-7 миллионов за пару лет..
Ну правда пашут, спору нет, просто ноют, то жара была, то дожди, то приезжал тут ныл российское зерно, но крузак правда маме двухсотый подарил, не 300, значит действительно дела плохи..
Сабыр:
А когда у вас подьем 1 к 10,почему вы 300е покупаете?
А когда у вас подьем 1 к 10,почему вы 300е покупаете?
У нас со двора уже две себе особняки по 50 лимонов купили, свои многочисленные хаты, что скупают каждый год сдают.
Подо мной живет третий, он редкий гость тут, в основном в коттедже тоже своем, но странно, не сдает хату.
Этот карасуский.
А в Береке сколько их хат накупило, потому что денег некуда девать буквально, но правильно делают, на стадии котлована вкладываются и ловят по 5-7 миллионов за пару лет..
Ну правда пашут, спору нет, просто ноют, то жара была, то дожди, то приезжал тут ныл российское зерно, но крузак правда маме двухсотый подарил, не 300, значит действительно дела плохи..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13938
Re: Аграрии Костанайской области просят объявить ЧС. Они не...
Отправлено: 06.09.23 - 15:36
наш агро сектор какое то дно бездонное
какой год не возьми постоянные жалобы чтобы государство помогло субсидиями
дайте дайте дайте дайте дайте
год хороший-помогите сохранить зерно
год плохой-помогите собрать зерно
год нейтральный-запретите ввоз российского зерна а то мы свое продать не можем
а конечного потребителя как не коснись цена на хлеб все ровно подымается и подымается
а потом все ровно оказывается наше зерно ушло на импорт а пирожки мы делаем из российского дешёвого зерна
да разбирайтесь сами уже
вы капиталисты все таки
пропало у вас зерно-ты банкрот иди в другую сферу ту тты прогорел
остаться должны два три сильных конкурента которые выживут
какой год не возьми постоянные жалобы чтобы государство помогло субсидиями
дайте дайте дайте дайте дайте
год хороший-помогите сохранить зерно
год плохой-помогите собрать зерно
год нейтральный-запретите ввоз российского зерна а то мы свое продать не можем
а конечного потребителя как не коснись цена на хлеб все ровно подымается и подымается
а потом все ровно оказывается наше зерно ушло на импорт а пирожки мы делаем из российского дешёвого зерна
да разбирайтесь сами уже
вы капиталисты все таки
пропало у вас зерно-ты банкрот иди в другую сферу ту тты прогорел
остаться должны два три сильных конкурента которые выживут
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 82
Аграрии Костанайской области просят объявить ЧС. Они не могут собрать урожай
Отправлено: 06.09.23 - 19:08
Однозначно никакой помощи оказывать с бюджета нельзя, от большинства селу отдачи зачастую нет, времена Назарбаева подошли к концу, его подход к аграриям уйдёт вслед за ним, только тотальный контроль, налоги 100% повышать и до тиина в казну, категорически запретить собирать с крестьян деньги наличкой, кто возьмёт сразу в тюрьму хоть даже на ремонт школы или больницы, но и с крестьян семь шкур снять но заставить работать на КАЗАХСТАН, а не на Дубай и прочие помойки
[Исправлено: ОГПУ, 06.09.2023 - 19:15]
[Исправлено: ОГПУ, 06.09.2023 - 19:15]
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 82
Аграрии Костанайской области просят объявить ЧС. Они не могут собрать урожай
Отправлено: 07.09.23 - 15:59
Люди в деревне дошли до точки, жрать нечего, дилемма каждый день что купить трусы себе, жене или ребёнку или булку хлеба на троих, ничего не получите, выгребли уже все, пусть сгниет все к чертям собачьим, людям гроша ломаного не перепадает, или вы думаете что теперь уже пацаны будут радоваться куда директор тоо поперся, в каком отеле грел пузо и какая у него помойка японская беленькая, черненькая, отцы этих пацанов по инерции шли в поле, хватит на своём горбу вывозите все
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