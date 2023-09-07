Отправлено: - 15:30

ACROS:

Тогда лучше,

Цитата:А кому будет лучше? Будем без воды и э/энергии гордо жить в нищете под палящим солнцем, которое наступает и возможно по своим последствия будет гораздо хуже гипотетической опасности от АЭС. Электричество в правильных руках это огромная и могучая сила, которая в наших условиях может дать большой толчок в к благосостоянию народа. Всё в наших руках, только и тут можно всё похерить. А ещё можно сидеть как собака на сене, говоря , а вдруг взорвётся, а вдруг ещё чего. Сценариев Апокалипсиса много и смерть от мирного атома точно не на первом месте.