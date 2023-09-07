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≡ Вопрос о строительстве атомной электростанции в Казахстане...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47505
Вопрос о строительстве атомной электростанции в Казахстане...
Отправлено: 07.09.23 - 10:06
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Вопрос о строительстве атомной электростанции в Казахстане вынесут на общенародный референдум. Примете ли вы в нем участие?
Результаты опроса

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1021
Re: Вопрос о строительстве атомной электростанции в Казахстане...
Отправлено: 07.09.23 - 10:06
#1
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С одной стороны, такие вопросы должны решать специалисты, а не референдумы.
А с другой, если власть всерьёз решила ориентироваться не на мнение специалистов, а на референдум, то необходимо идти и голосовать "за".
...
:-) Любопытно было бы узнать, что "известно" тем, кто выбрал пункт 4.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4720
Вопрос о строительстве атомной электростанции в Казахстане...
Отправлено: 07.09.23 - 10:12
#2
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Цитата:
Skeptic:
что "известно" тем, кто выбрал пункт 4.


Простая и предсказуемая логика действий казахских властей: - смысл им проводить дорогостоящий референдум и строить сверх дорогую АЭС, если итог референдума окажется "против".
Тогда лучше, и причём бесплатно, и ещё вчера, сразу сказать: - нет и не будем строить.

[Исправлено: ACROS, 07.09.2023 - 10:16]
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1069
Re: Вопрос о строительстве атомной электростанции в Казахстане...
Отправлено: 07.09.23 - 10:32
#3
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Цитата:
ACROS:
нет и не будем строить

Тогда страну ждет не светлое будущее. Чтобы это дошло до северных соседей, надо просто приоритет разгрузки системы сделать в северных регионах РК, а не дефицитных южных (к сожалению, этого не будет, потому что эмоции к технике никаким боком). Есть альтернатива - ВЭС и СЭС, но тариф на ЭЭ будет раза в три дороже. Всем добра
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2741
Вопрос о строительстве атомной электростанции в Казахстане...
Отправлено: 07.09.23 - 15:19
#4
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Цитата:
Мишаня:
Есть альтернатива - ВЭС и СЭС

Так это разве альтернатива? Родственники вчера на поезде мимо зареченских ветряков проезжали. не крутятся проклятые, нет на них пассатов и муссонов, а насчёт СЭС так вчера в 9 вышли погулять, всего ничего побродили, а уже темно
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2741
Вопрос о строительстве атомной электростанции в Казахстане...
Отправлено: 07.09.23 - 15:23
#5
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Не верю я во всё это ВИЭ, как дополнительный источник ,да, но не как альтернатива.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2741
Вопрос о строительстве атомной электростанции в Казахстане...
Отправлено: 07.09.23 - 15:30
#6
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Цитата:
ACROS:
Тогда лучше,

А кому будет лучше? Будем без воды и э/энергии гордо жить в нищете под палящим солнцем, которое наступает и возможно по своим последствия будет гораздо хуже гипотетической опасности от АЭС. Электричество в правильных руках это огромная и могучая сила, которая в наших условиях может дать большой толчок в к благосостоянию народа. Всё в наших руках, только и тут можно всё похерить. А ещё можно сидеть как собака на сене, говоря , а вдруг взорвётся, а вдруг ещё чего. Сценариев Апокалипсиса много и смерть от мирного атома точно не на первом месте.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13938
Вопрос о строительстве атомной электростанции в Казахстане...
Отправлено: 07.09.23 - 15:49
#7
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на референдуме должен быть вопрос поставлен так
вы за АЭС чтобы строили россияне?
вы за АЭС чтобы строили другие поставщики?
вы вообще против АЭС в РК ?

если так вопрос стоять не будет то станет понятно что весь референдум сделан только для того чтобы
пропихнуть под его видом росатом
либо чтобы отказать россии под видом того что население само выбрало отказ от аэс
вот ребята мы не виноваты население само решило что аэс нам тут не нужно)
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