Цитата:
maxsaf:
Брехня. Стройте американскую, какие проблемы, вы же независимые
чтобы потом северный согдистан истерику устроил?
ооооой карааааул
опять зрада!!! нас подставили! !нас кинули наши союзники!!! ааааа
па-ма-ги-те!!!
лёёёёёёлиииик!
в казахстане американцы аэс решили построить! и нас не спросивши!!
мы же сверхдыржава! аааа
нет
чтобы уберечь себя от истеричных воплей уж лучше вообще аэс тут не ставить)
Цитата:
maxsaf:
Действительно, причем?
понятно
учитель информатики не понимает что такое тепловая энергия и электроэнергия
объясню как пятикласснику
с программистами к слову так и надо общаться
они кроме чистки клавиатур ни в чем другом больше не шарят)
у нас дома осенью есть батареи
это трубы такие железные
у вас в канаде незнаю может печи до сих пор в подвалах
и кизяк
так вот в городской ТЭЦ это такая тепло энергостанция
там ребята кидают уголь в такие бооольшие печки (ну чтобы понятнее все упростим)
уголь прогорает нагревая воду в чайнике огромном (чтобы аналогия была ближе)
а от чайника идут трубы по всему городу
эти трубы попадают в подвалы и уже под давлением поднимают тепло по этажам
так вот наши батареи в домах нагреваются и дома становится тепло
там еще эффект обратки но это уже сложно
задание на дом:
все мы видели фильмы про зимний нью йорк
там везде из под земли и с небоскребов бьет пар
это вот тоже отопление
но почему пар выпускает каждый небоскреб?
а что такое электроэнергетика?
есть АЭС
берем уран
опускаем в чан (опускаем подробности про гарфит, тепло и энергопроводность итд)
этот чан накаляет стенки чайника с водой
из носика чайника бьет пар
мы этот пар по трубам двигаем к турбинам
турбины начинают крутиться вырабатывая электричество
ну это такие искры помогающие тебе сидеть в компуктере
электричество это собирают по проводам и гонят через различные транзисторы и распределители к нам в дома
вуаля у нас есть дома свет