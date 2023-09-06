Отправлено: - 15:43

maxsaf:

Брехня. Стройте американскую, какие проблемы, вы же независимые

maxsaf:

Действительно, причем?

Цитата:чтобы потом северный согдистан истерику устроил?ооооой карааааулопять зрада!!! нас подставили! !нас кинули наши союзники!!! ааааапа-ма-ги-те!!!лёёёёёёлиииик!в казахстане американцы аэс решили построить! и нас не спросивши!!мы же сверхдыржава! аааанетчтобы уберечь себя от истеричных воплей уж лучше вообще аэс тут не ставить)Цитата:понятноучитель информатики не понимает что такое тепловая энергия и электроэнергияобъясню как пятиклассникус программистами к слову так и надо общатьсяони кроме чистки клавиатур ни в чем другом больше не шарят)у нас дома осенью есть батареиэто трубы такие железныеу вас в канаде незнаю может печи до сих пор в подвалахи кизяктак вот в городской ТЭЦ это такая тепло энергостанциятам ребята кидают уголь в такие бооольшие печки (ну чтобы понятнее все упростим)уголь прогорает нагревая воду в чайнике огромном (чтобы аналогия была ближе)а от чайника идут трубы по всему городуэти трубы попадают в подвалы и уже под давлением поднимают тепло по этажамтак вот наши батареи в домах нагреваются и дома становится теплотам еще эффект обратки но это уже сложнозадание на дом:все мы видели фильмы про зимний нью йорктам везде из под земли и с небоскребов бьет парэто вот тоже отоплениено почему пар выпускает каждый небоскреб?а что такое электроэнергетика?есть АЭСберем уранопускаем в чан (опускаем подробности про гарфит, тепло и энергопроводность итд)этот чан накаляет стенки чайника с водойиз носика чайника бьет пармы этот пар по трубам двигаем к турбинамтурбины начинают крутиться вырабатывая электричествону это такие искры помогающие тебе сидеть в компуктереэлектричество это собирают по проводам и гонят через различные транзисторы и распределители к нам в домавуаля у нас есть дома свет