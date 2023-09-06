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≡ Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47505
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 15:28
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У казахстанцев есть страх перед масштабными авариями, основанный на историческом опыте. По этой причине многие выступают против строительства атомной электростанции (АЭС), считает депутат Мажилиса Сергей Пономарев.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18834
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 15:18
#105
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Цитата:
abaika95:
что казахстану без российского аэс ну никак

Брехня. Стройте американскую, какие проблемы, вы же независимые :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18834
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 15:19
#106
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Цитата:
abaika95:
казалось бы причем тут тепло и энергостанции

Действительно, причем?... :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13938
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 15:43
#107
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Цитата:
maxsaf:
Брехня. Стройте американскую, какие проблемы, вы же независимые

чтобы потом северный согдистан истерику устроил?
ооооой карааааул
опять зрада!!! нас подставили! !нас кинули наши союзники!!! ааааа
па-ма-ги-те!!!
лёёёёёёлиииик!
в казахстане американцы аэс решили построить! и нас не спросивши!!
мы же сверхдыржава! аааа

нет
чтобы уберечь себя от истеричных воплей уж лучше вообще аэс тут не ставить)
Цитата:
maxsaf:
Действительно, причем?

понятно
учитель информатики не понимает что такое тепловая энергия и электроэнергия
объясню как пятикласснику
с программистами к слову так и надо общаться
они кроме чистки клавиатур ни в чем другом больше не шарят)

у нас дома осенью есть батареи
это трубы такие железные
у вас в канаде незнаю может печи до сих пор в подвалах
и кизяк
так вот в городской ТЭЦ это такая тепло энергостанция
там ребята кидают уголь в такие бооольшие печки (ну чтобы понятнее все упростим)
уголь прогорает нагревая воду в чайнике огромном (чтобы аналогия была ближе)
а от чайника идут трубы по всему городу
эти трубы попадают в подвалы и уже под давлением поднимают тепло по этажам
так вот наши батареи в домах нагреваются и дома становится тепло
там еще эффект обратки но это уже сложно

задание на дом:
все мы видели фильмы про зимний нью йорк
там везде из под земли и с небоскребов бьет пар
это вот тоже отопление
но почему пар выпускает каждый небоскреб?


а что такое электроэнергетика?
есть АЭС
берем уран
опускаем в чан (опускаем подробности про гарфит, тепло и энергопроводность итд)
этот чан накаляет стенки чайника с водой
из носика чайника бьет пар
мы этот пар по трубам двигаем к турбинам
турбины начинают крутиться вырабатывая электричество
ну это такие искры помогающие тебе сидеть в компуктере
электричество это собирают по проводам и гонят через различные транзисторы и распределители к нам в дома
вуаля у нас есть дома свет
Профайл
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