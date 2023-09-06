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Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47505
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 15:28
У казахстанцев есть страх перед масштабными авариями, основанный на историческом опыте. По этой причине многие выступают против строительства атомной электростанции (АЭС), считает депутат Мажилиса Сергей Пономарев.
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Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 07:40
Цитата:
Абида, болмасын, братишка ( ударение на первое "а")!!!!
maxsaf:
реально обидно стало
реально обидно стало
Абида, болмасын, братишка ( ударение на первое "а")!!!!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 4280
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 07:50
Цитата:
Среди доморощенных тоже, чтобы не было обидно.
maxsaf:
Вот щас вот реально обидно стало
Вот щас вот реально обидно стало
Среди доморощенных тоже, чтобы не было обидно.
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 608
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 09:33
Уважаемые форумчане, не отклоняйтесь от темы. Переписки на тему местных жителей, уехавших в другие старны и прочее, пожалуйста, во флуд.
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 09:47
Цитата:
Надо сначала определить пробелы в знаниях, узнать, какие вопросы вас беспокоят, потом спокойно, без паники все проблемы разобрать. С учётом статистики, работы над ошибками и давления со стороны "зелёных". Что вас беспокоит?
ACROS:
Ну, тогда вперёд:- флаг вам в руки - занимайтесь ликбезом. Всегда знал:- заграница нам поможет.
Ну, тогда вперёд:- флаг вам в руки - занимайтесь ликбезом. Всегда знал:- заграница нам поможет.
Надо сначала определить пробелы в знаниях, узнать, какие вопросы вас беспокоят, потом спокойно, без паники все проблемы разобрать. С учётом статистики, работы над ошибками и давления со стороны "зелёных". Что вас беспокоит?
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 09:58
Цитата:
Да, ужжжж!!
Не поможет, видимо, заграница, по причине - бестолковщины и вмешательства во внутренние дела суверенного государства.
Не будем грузить, апельсины бочками, и лёд не тронется.
maxsaf:
Что вас беспокоит?
Что вас беспокоит?
Да, ужжжж!!
Не поможет, видимо, заграница, по причине - бестолковщины и вмешательства во внутренние дела суверенного государства.
Не будем грузить, апельсины бочками, и лёд не тронется.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2735
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 10:52
Цитата:
Я же говорил не понимаю в смайликах, вроде со слезами должен быть
maxsaf:
Вот щас вот реально обидно стало
Вот щас вот реально обидно стало
Я же говорил не понимаю в смайликах, вроде со слезами должен быть
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 11:00
Цитата:
Ну с самооценкой у вас совсем беда, хотя там ниче сложного - наливаешь воду, она становится "тяжёлой" и бац - лучшая защита от радиации
ACROS:
Не поможет, видимо, заграница, по причине - бестолковщины
Не поможет, видимо, заграница, по причине - бестолковщины
Ну с самооценкой у вас совсем беда, хотя там ниче сложного - наливаешь воду, она становится "тяжёлой" и бац - лучшая защита от радиации
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13936
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 11:50
Цитата:
или учителями информатики из канады? Цитата:
в принципе одно и то тоже что и выше)
Цитата:
блэкауты предотвращают но рост ферм все ровно же ложиться на энергопотребление всей страны? Цитата:
казалось бы причем тут тепло и энергостанции
но учителям информатики прощается
они комбайны то шайтан машиной называют)
maxsaf:
Я тоже против. Топите печки саксаулом, ну или, этим, как там его...
Я тоже против. Топите печки саксаулом, ну или, этим, как там его...
или учителями информатики из канады? Цитата:
Эл-починно:
Кизяком?
Кизяком?
в принципе одно и то тоже что и выше)
Цитата:
Мишаня:
Сейчас в РК это взято под контроль, урегулировано. Майнеры получают ТУ, ставя автоматику противоаварийного управления. Но генерируемая мощность от этого не прибавляется, просто предотвращение таких блекаутов
Сейчас в РК это взято под контроль, урегулировано. Майнеры получают ТУ, ставя автоматику противоаварийного управления. Но генерируемая мощность от этого не прибавляется, просто предотвращение таких блекаутов
блэкауты предотвращают но рост ферм все ровно же ложиться на энергопотребление всей страны? Цитата:
maxsaf:
Я тоже против. Топите печки
Я тоже против. Топите печки
казалось бы причем тут тепло и энергостанции
но учителям информатики прощается
они комбайны то шайтан машиной называют)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13936
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 11:56
итак
резюмируем
россиянин мишаня
канадец макс
немец пачиненый
яро за аэс в казахстане
приводят аргументы и факты того что казахстану без российского аэс ну никак
и дефисит у нас
и блэкауты
вот все сходиться чтобы именно российское аэс построить на балхаше
и убеждают нас в этом граждане иных стран почему-то
где правительства этих стран (кроме россии этим уже не выгодно) отходит от использования аэс
иронично)))
резюмируем
россиянин мишаня
канадец макс
немец пачиненый
яро за аэс в казахстане
приводят аргументы и факты того что казахстану без российского аэс ну никак
и дефисит у нас
и блэкауты
вот все сходиться чтобы именно российское аэс построить на балхаше
и убеждают нас в этом граждане иных стран почему-то
где правительства этих стран (кроме россии этим уже не выгодно) отходит от использования аэс
иронично)))
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 13:01
Цитата:
----уточню - Германия все же побольше в 1,8 раза
Эл-починно:
а вообще по Германии (страну размером с Кустанайскую область)
а вообще по Германии (страну размером с Кустанайскую область)
----уточню - Германия все же побольше в 1,8 раза
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 13:04
Цитата:
----Один человек
saba:
я даже статистику не знаю по пострадавшим в Фукусиме,
я даже статистику не знаю по пострадавшим в Фукусиме,
----Один человек
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 13:15
Цитата:
-----В статье нет ни слова про Российские АЭС?
abaika95:
приводят аргументы и факты того что казахстану без российского аэс ну никак
приводят аргументы и факты того что казахстану без российского аэс ну никак
-----В статье нет ни слова про Российские АЭС?
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 13:20
----Первым в сторону свернул как всегда писатель коммента №2 . Видимо прочел только заголовок , вот его коммент *****Я лично просто не хочу кормить тех, кто убивает тысячами украинский братский нам народ..А то, что они украли с Украины, оборудование их станций и хотят ставить к нам, это вообще беспредел.***
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 13:33
Цитата:
" ....и каждый раз своё выступление , сенатор, заканчивал словами- Карфаген - должен быть уничтожен..."
Гога:
кто убивает тысячами
кто убивает тысячами
" ....и каждый раз своё выступление , сенатор, заканчивал словами- Карфаген - должен быть уничтожен..."
-
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