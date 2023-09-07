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"Сталкиваешься с непониманием" - Гонщики и любители о проблемах велосообщества и велоспорта в Костанайской области
"Сталкиваешься с непониманием" - Гонщики и любители о проблемах велосообщества и велоспорта в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47505
"Сталкиваешься с непониманием" - Гонщики и любители о проблемах велосообщества и велоспорта в Костанайской области
Отправлено: 07.09.23 - 10:12
Подготовка водителей автомобилей, строительство инфраструктуры, нанесение разметки и установка дорожных знаков, некачественная работа видеокамер на дорогах, бездействие чиновников в популяризации массовых видов спорта - это лишь малый перечень того, что волнует активистов ОО «Велосообщество «Костанай» и профессиональных спортсменов.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Хрустанай
- Регистрация:
- 04.02.13
- Сообщений:
- 582
"Сталкиваешься с непониманием" - Гонщики и любители о проблемах велосообщества и велоспорта в Костанайской области
Отправлено: 07.09.23 - 10:12
Как автомобилист, со своей стороны хочу напомнить велосообществу и особенно спортсменам из ДЮСШ пункты ПДД РК: п24.2. "Велосипедисты двигаются ... по правому КРАЮ проезжей части", и п.24.3. "Велосипедисты по дороге двигаются в ОДИН ряд."
Давайте будем уважать друг друга в обе стороны, а не только мы вас.
[Исправлено: самый умный, 07.09.2023 - 10:14]
Давайте будем уважать друг друга в обе стороны, а не только мы вас.
[Исправлено: самый умный, 07.09.2023 - 10:14]
Re: "Сталкиваешься с непониманием" - Гонщики и...
Отправлено: 07.09.23 - 10:47
Цитата:
Вот! Я как велосипедист с маленьким стажем и водитель профессионал с большим стажем хочу сказать следующее) Менталитет водителей Европы и наших это небо и земля. Когда по Европе катаюсь на велике даже по дороге а не по велодорожки водители объезжают молча. Со дворов выезжает остановится пропустит, улыбнётся и ещё головой кивнет типа поздоровался. Красавчики!!!
Ну когда катаешся в наших городах это жесть. Сигналят что я им мешаю каждый второй. Со двора если их драндулет/унитаз/гроб на колёсах выезжает , то даже не посмотрит в мою сторону. Прет как баран.
самый умный:
Вот! Я как велосипедист с маленьким стажем и водитель профессионал с большим стажем хочу сказать следующее) Менталитет водителей Европы и наших это небо и земля. Когда по Европе катаюсь на велике даже по дороге а не по велодорожки водители объезжают молча. Со дворов выезжает остановится пропустит, улыбнётся и ещё головой кивнет типа поздоровался. Красавчики!!!
Ну когда катаешся в наших городах это жесть. Сигналят что я им мешаю каждый второй. Со двора если их драндулет/унитаз/гроб на колёсах выезжает , то даже не посмотрит в мою сторону. Прет как баран.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4720
Re: "Сталкиваешься с непониманием" - Гонщики и...
Отправлено: 07.09.23 - 10:54
То же самое: -как то не всегда придавал им значения: - едут и едут, только мешают мне, но стараюсь аккуратно объехать их.
На трассе, ночью, их плохо видно- мало на велике и на одежде светоотражающих знаков.
На трассе, ночью, их плохо видно- мало на велике и на одежде светоотражающих знаков.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2735
Re: "Сталкиваешься с непониманием" - Гонщики и...
Отправлено: 07.09.23 - 11:08
А я их боюсь, как и скутеристов, с мотоциклистами, всегда стараюсь держаться от них подальше. Я не знаю как велособщество, львиная доля велосипедистов правила не соблюдает, двинуться на красный свет за нечего делать. Иной раз стоишь и хочется крикнуть:"Куда ты дурашка ?"
Re: "Сталкиваешься с непониманием" - Гонщики и...
Отправлено: 07.09.23 - 11:19
Цитата:
Тут ключевое слово,( должны быть) Как и в других профессиях везде есть чайники. Не каждый слесарь, сварщик, и даже учитель профессионал. Много людей находятся не на своём месте)
Они же должны быть более профессиональными, и подготовка у них все же лучше должна быть. Но я заметил - они прямо режут, не держат дистанцию, - отмечает он. - Аэродинамика же больше, прямо затягивает под машину. А на трассе чуть ли не сносят.
Тут ключевое слово,( должны быть) Как и в других профессиях везде есть чайники. Не каждый слесарь, сварщик, и даже учитель профессионал. Много людей находятся не на своём месте)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13936
"Сталкиваешься с непониманием" - Гонщики и любители о проблемах велосообщества и велоспорта в Костанайской области
Отправлено: 07.09.23 - 12:03
велосипедист думает что он машина
едет часто по центру дороги с мышиной скоростью не глядя назад
не показывая повороты и перестроения
но при этом если я впишусь в машину пострадает просто бампер
а велосипедиста уже не соберешь
этого они почему-то понимать не хотят
особенно вывешивают бабки едущие на дачу
навесят себе баулов и с крейсерской скоростью 2 км в час фигачат по центру
еще возмущаються если им сигналят подвинуться
оне полноценные участники дорожного дивжения же!!!
так штрафуйте их также
за опасные маневры и отсутствие указателей
за отсутствие зеркал
за нагруженность транспорта баулами от чего их манёвренность и обзор движения ухудшается
а то как светофор они тут же переезжают на пешеходку и они пешеходы
как широкий участок трассы они тут же вспоминают что они машины и возвращаються на дорогу
причем я и сам велосипедист
стараюсь ездить по пешеходке больше
понимая что наши дороги не приспособлены для езды и камазов и великов одновременно
едет часто по центру дороги с мышиной скоростью не глядя назад
не показывая повороты и перестроения
но при этом если я впишусь в машину пострадает просто бампер
а велосипедиста уже не соберешь
этого они почему-то понимать не хотят
особенно вывешивают бабки едущие на дачу
навесят себе баулов и с крейсерской скоростью 2 км в час фигачат по центру
еще возмущаються если им сигналят подвинуться
оне полноценные участники дорожного дивжения же!!!
так штрафуйте их также
за опасные маневры и отсутствие указателей
за отсутствие зеркал
за нагруженность транспорта баулами от чего их манёвренность и обзор движения ухудшается
а то как светофор они тут же переезжают на пешеходку и они пешеходы
как широкий участок трассы они тут же вспоминают что они машины и возвращаються на дорогу
причем я и сам велосипедист
стараюсь ездить по пешеходке больше
понимая что наши дороги не приспособлены для езды и камазов и великов одновременно
-
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