Отправлено: - 11:50

maxsaf:

Я тоже против. Топите печки саксаулом, ну или, этим, как там его...

Эл-починно:

Кизяком?

Мишаня:

Сейчас в РК это взято под контроль, урегулировано. Майнеры получают ТУ, ставя автоматику противоаварийного управления. Но генерируемая мощность от этого не прибавляется, просто предотвращение таких блекаутов

maxsaf:

Я тоже против. Топите печки

Цитата:или учителями информатики из канады? Цитата:в принципе одно и то тоже что и выше)Цитата:блэкауты предотвращают но рост ферм все ровно же ложиться на энергопотребление всей страны? Цитата:казалось бы причем тут тепло и энергостанциино учителям информатики прощаетсяони комбайны то шайтан машиной называют)