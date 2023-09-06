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Депутат отметил, что государство всегда и во все времена играло важную роль и оказывало ключевое влияние, особенно в периоды кризисов, на функционирование экономики.

Цитата:Хех..Очередное вранье..Всегда играли другие, родственники первого торгаши, их прикрепленные банки и остальные зятья и внуки торгашей определенной семьи.Государства там никогда не было..Те же сахарные забоды, семья торгаша Тулибаева и их остальных родственничков..И так везде..