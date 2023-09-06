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≡ О госрегулировании цен на продукты в Казахстане заговорили в Мажилисе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47505
О госрегулировании цен на продукты в Казахстане заговорили в Мажилисе
Отправлено: 06.09.23 - 16:27
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Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов заявил, что в Казахстане уровень жизни и реальные доходы людей стабильно продолжают падать. Для того, чтобы хоть как-то решить проблему, мажилисмен предложил ввести государственное регулирование для сдерживания роста цен на продукты.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30284
Re: О госрегулировании цен на продукты в Казахстане заговорили в...
Отправлено: 06.09.23 - 16:27
#1
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Цитата:
Депутат отметил, что государство всегда и во все времена играло важную роль и оказывало ключевое влияние, особенно в периоды кризисов, на функционирование экономики. 


Хех..
Очередное вранье..
Всегда играли другие, родственники первого торгаши, их прикрепленные банки и остальные зятья и внуки торгашей определенной семьи.
Государства там никогда не было..
Те же сахарные забоды, семья торгаша Тулибаева и их остальных родственничков..
И так везде..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9516
Re: О госрегулировании цен на продукты в Казахстане заговорили в...
Отправлено: 06.09.23 - 20:09
#2
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Цитата:
установление коридора и предельных значений для чистой прибыли при ценообразовании на товары первой необходимости и товары, входящие в состав потребительской корзины в пределах 25 процентов;

Источник:

Спасибо конечно депутату за заботу,но он явно не в теме,25% чистой прибыли на продуктах никогда не было,даже если от закупочной цены накрутить 25%,то отсюда сразу можно отнять 3% 3п продавца ,1.5-2%банковские комиссии по картам,3% налог итого 7.5-8% только очевидных расходов,коммуналку,запчасти,топливо я вообще не считал,итого выходит, что накручивать надо 32% что на продуктах вообще не реально.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1402
Re: О госрегулировании цен на продукты в Казахстане заговорили в...
Отправлено: 07.09.23 - 09:17
#3
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Цитата:
Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов

Источник:

Вот откуда вот такие бездарные неграмотные депутаты берутся? И кто за таких идиотов голосует?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9516
Re: О госрегулировании цен на продукты в Казахстане заговорили в...
Отправлено: 07.09.23 - 10:28
#4
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Цитата:
С помощью ценового регулирования государство имеет возможность воздействовать на цены таким образом, чтобы контролировать оборот тех или иных товаров.

Источник:

Уже проходили всё это во время пандемии,депутат наверное по магазинам не ходит ,не видел пустые полки и таблички с надписью товар в пути.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4719
Re: О госрегулировании цен на продукты в Казахстане заговорили в...
Отправлено: 07.09.23 - 10:42
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
И кто за таких идиотов голосует?


Мы с вами -не Макс же с Драконом за них голосует.

Цитата:
Добринцофф:
,депутат наверное по магазинам не ходит ,не видел пустые полки и таблички


Ещё как ходит и ещё как знает: - там дураков нема: - депутаты Мажилиса - это нотариальная контора Правительства и АП - что им скажут оттуда, то они и исполнят.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3110
О госрегулировании цен на продукты в Казахстане заговорили в Мажилисе
Отправлено: 07.09.23 - 10:45
#6
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Давно уже доказано, что любое искусственное ограничение цены вызывает дефицит товара.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2735
Re: О госрегулировании цен на продукты в Казахстане заговорили в...
Отправлено: 07.09.23 - 11:00
#7
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Популизм чистой воды, больше сказать то нечего
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18832
О госрегулировании цен на продукты в Казахстане заговорили в Мажилисе
Отправлено: 07.09.23 - 11:09
#8
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Цитата:
ACROS:
Мы с вами -не Макс же с Драконом за них голосует.

Точняк, на нас не надо сваливать, мы не при делах :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18832
Re: О госрегулировании цен на продукты в Казахстане заговорили в...
Отправлено: 07.09.23 - 11:19
#9
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Цитата:
Для того, чтобы хоть как-то решить проблему, мажилисмен предложил ввести государственное регулирование для сдерживания роста цен на продукты

А я предлагаю ввести талоны. Не знаю правда, поможет это или нет - но и мажилисмен ведь тоже не может знать наверняка, поможет ли госрегулирование ;-)
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