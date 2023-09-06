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≡ Сделать безопасный переход еще и комфортным - Как заставить горожан не перебегать дорогу на пр. Назарбаева, решал на месте аким Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47505
Сделать безопасный переход еще и комфортным - Как заставить горожан не перебегать дорогу на пр. Назарбаева, решал на месте аким Костаная
Отправлено: 06.09.23 - 21:16
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Марат ЖУНДУБАЕВ вместе со своими подчиненными осмотрел надземный пешеходный переход на проспекте Назарбаева. Когда он приехал на место, ждать нарушителей долго не пришлось. Посреди дороги даже видны вытоптанные среди нового кизильника тропинки.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3209
Re: Сделать безопасный переход еще и комфортным - Как заставить...
Отправлено: 06.09.23 - 21:16
#1
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Цитата:
В проекте были противоскользящие плитки, были жалюзи, но потом подрядчик, когда строил, по-своему сделал


Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18832
Сделать безопасный переход еще и комфортным - Как заставить горожан не перебегать дорогу на пр. Назарбаева, решал на месте аким Костаная
Отправлено: 06.09.23 - 21:35
#2
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Цитата:
Козлов я:
В проекте были противоскользящие плитки, были жалюзи, но потом подрядчик, когда строил, по-своему сделал

Интересно, куда подписяторы смотрели, когда объект принимали :lol:

[Исправлено: maxsaf, 06.09.2023 - 23:06]
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1806
Re: Сделать безопасный переход еще и комфортным - Как заставить...
Отправлено: 06.09.23 - 22:57
#3
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Цитата:
maxsaf:

А смотрели они в светлое будущее, размышляя, куда откат потратят.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1402
Re: Сделать безопасный переход еще и комфортным - Как заставить...
Отправлено: 07.09.23 - 08:59
#4
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Цитата:
- Представьте, как туда подниматься. Ребенок бежит впереди, - говорила молодая женщина.

Источник:


Когда случиться ДТП,наезд на ребёнка вот это будет уже горе! Это просто банальная людская лень! Решение этой проблемы только в твёрдой решимости искоренить проблему установкой забора. Аналогично было на остановке "Академия"..с ДТП..установили забор ...всё бабка пошептала...все идут к светофору!
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1274
Re: Сделать безопасный переход еще и комфортным - Как заставить...
Отправлено: 07.09.23 - 09:49
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Когда случиться ДТП

Я тоже против пешеходного! Ну пройдите лишних 100м до светофора! А то привыкли детей своих к школе прям к ступенькам подвозить,в поликлинику прям на этаж завозить и тд.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4719
Re: Сделать безопасный переход еще и комфортным - Как заставить...
Отправлено: 07.09.23 - 10:07
#6
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Цитата://Из вашей светлой головы вышла эта мысль прекрасная.//

Надо быть конкретней: - наверное из моей головы, причём ещё светлей, вышла эта мысль - о светофоре.
Не надо хлопать и чепчики высоко не бросайте: человек я скромный.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2735
Re: Сделать безопасный переход еще и комфортным - Как заставить...
Отправлено: 07.09.23 - 11:17
#7
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Цитата:
ACROS:
из моей головы,

Лучше не упоминать об этом. Иначе,потом если светофор установят, жители Юбилейного,Северо-Запада, Береке, Алтын Армана будут знать кого проклинать, стоя в пробке :-) Почувствовали одно перечисление микрорайонов сколько времени заняло. А представляете если к одному действующему светофору на расстоянии 400 м ещё один добавят? А если к осени дорогу через Аэропорт не пустят?, сказала же НГ, слишком много денег Костанаю к форуму выделили. А дорогу под шумок тоже вроде в расходы к форуму пустили.
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